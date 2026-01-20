WRC, si accendono i motori della stagione 2026: si parte dal mitico Rallye Monte-Carlo. In programma 14 gare in 4 continenti

Si accendono i motori della stagione 2026 del WRC con il classico appuntamento del Rallye Monte-Carlo, in programma dal 22 al 26 gennaio, sulle strade ghiacciate delle Alpi francesi famose per le sue condizioni spesso variabili. Dopo la pausa invernale, tutti i team sono pronti per offrire ai propri equipaggi la miglior vettura per affrontare questa nuova stagione che prevede 14 gare in quattro continenti. Ormai già note le livree delle vetture per la nuova stagione e, tra le varie novità, da sottolineare il ritorno della Lancia nel WRC, che in questa stagione gareggerà nel WRC2 con la nuovissima Lancia Ypsilon HF Integrale.
Tra gli equipaggi delle Rally1, invece, debutto nella categoria per Jon Armstrong, che, a bordo della Ford Puma Rally1 affronta per la prima volta il Rallye Monte-Carlo. Un ritorno, invece, quello di Hayden Paddon; il neozelandese è tornato in Hyundai Motorsport per un programma part-time. Il Rallye Monte-Carlo prenderà ufficialmente il via giovedì 22 gennaio, quando gli equipaggi sfileranno a Monaco per la cerimonia di partenza, prima di dirigersi in verso nord sulle Alpi francesi per affrontare tre prove speciali in notturna. Venerdì in programma altre sei prove speciali (tre da ripetersi due volte).
Nella giornata di sabato, invece, dopo aver affrontato tre prove cronometrate, in serata è atteso il ritorno nel Principato degli equipaggi, quando si svolgerà l'attesa Super Special Stage del Circuito di Monaco, che si snoderà tra le strade di Monte Carlo. Domenica, infine, in programma altre quattro prove speciali seguite da arrivo e premiazione sempre a Monaco.