Wrc, Solberg (Toyota) torna al comando del Rally Italia Sardegna: deve rosicchiare ancora 6 punti a Evans per il titolo

ALGHERO – Parafrasando una celebre pellicola di Oliver Stone, «Ee, un mondiale ancora aperto». Nel Rally Italia Sardegna le Toyota sono tornate a dominare l'ultima gara della stagione (dopo l'annullamento della prova di novembre in Arabia Saudita) e Oliver Solberg si è insediato al comando con la prima delle cinque Gr Yaris in competizione nel Wrc1. Lo scandinavo – licenza svedese e passaporto anche norvegese – precede tre compagni di squadra e, soprattutto, sta guadagnando 15 teorici punti su Elfyn Evans, il pilota in testa alla classifica iridata.

Il britannico, che è quinto a poco meno di due minuti e 40'', ha ancora un margine di sei lunghezze da amministrare, ma deve arrivare al traguardo e, soprattutto, assicurarsi almeno una parte dei dieci punti in palio domenica (5 per il miglior tempo di giornata e 5 per il power stage). Evans, tuttavia, ha tutto da perdere, mentre Solberg, che è di 12 anni più giovane, ha solo da guadagnare e può permettersi di rischiare. Gli spettatori della gara dei Quattro Mori non potevano aspettarsi un finale più esaltante: il miglior modo per l'isola di congedarsi dal calendario mondiale nel quale dal 2027 subentra il rally di Roma Capitale.

A quattro cronometrate dalla fine (poco più di 61 chilometri), Solberg è al comando con un vantaggio su Sèbastien Ogier che sfiora i 34'' e di quasi cento su Sami Pajari, il secondo della generale iridata (adesso temporaneamente terzo). La quinta Gr Yaris, quella di Takamoto Katsuta, viaggia a quasi cinque minuti e mezzo dalla vetta ed è sesta. Nel corso della giornata il “convoglio” Toyota è passato in testa grazie anche alle “disavventure” delle Hyundai i20 N di Thierry Neuville, costretto al ritiro (rientra domenica) nel primo stage del pomeriggio, quando era però già stato scavalcato dallo scandinavo, e di Adrien Fourmaux condannato a cambiare una gomma in due diverse cronometrate: ieri sera era secondo, oggi è quarto a 2:32, grazie al successo nello stage che ha chiuso la giornata.

Gli ultimi piloti della classe regina ancora nella Top 10 sono gli irlandesi della M-Sport con la Ford Puma, Jon Armstrong, attardato di poco più di 6 minuti da Solberg, e Josh McErlean, staccato di altri due minuti e 11''. Lo spagnolo Dani Sordo (Hyundai) è stato costretto al precauzionale ma definitivo ritiro per le conseguenze dell'incidente di venerdì, risultate sono state peggiori rispetto a quanto erano apparse. Il primo del Wrc2 è il finnico Roope Korhonen, nono con la Gr Yaris Rally2. Il miglior equipaggio italiano resta sempre quello composto da Roberto Daprà e Luca Guglielmetti, i vincitori nella classe di riferimento nell'edizione 2025 della prova sarda, che occupano la 14/a posizione.