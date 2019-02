WRC, Suninen (Ford) al comando del Rally di Svezia. Ogier (Citroen) fuori dai giochi

TORSBY – Teemu Suninen è balzato al comando del Rally di Svezia confermando il particolare feeling dei piloti della regione con questa gara, vinta solo tre volte da non scandinavi. Sesto dopo il primo stage e secondo dopo il terzo, il pilota della Ford M-Sport si è insediato in testa dopo la SS6, quella che è costata la gara al campione del mondo in carica, Sébastien Ogier (Citroen C3). Il francese è finito contro un cumulo di neve ed è stato costretto al ritiro. Tonerà in gara sabato, ma le possibilità di chiudere nella Top 10 sono molto più che compromesse.

Con la sua Fiesta, Suninen precede di 2 secondi il “solito” Ott Tänak (Toyota Yaris), che era stato al comando della prova per tre frazioni, scivolando poi al terzo posto e beneficiando del ritiro del compagno di squadra Jari-Matti Latvala proprio nell'ottava cronometrata, quando era secondo. Anch'egli è finito nella neve.

Il podio provvisorio è completato da Andreas Mikklesen con la prima Hyundai i20 Coupé, attardata di 17,8 secondi. Il norvegese non chiude una gara fra i primi tre da un anno, cioè dal Rally di Svezia del 2018 quando si piazzò terzo. Elfyn Evans (Ford Fiesta) è quarto a 28,6 secondi. In quinta posizione c'è Esapekka Lappi con l'altra C3 del Doppio Chevron: il finnico è a 42 secondi dal connazionale che guida la gara.

Con la seconda auto coreana Sébastien Loeb è sesto: rende quasi 49 secondi a Suninen, ma sembra aver trovato il feeling con il tracciato. Giovedì sera era 16° e venerdì era ancora decimo. Alle sue spalle, a poco meno di 4 secondi, c'è Thierry Neuville con la terza i20 Coupé. Con Ogier fuori dai giochi per il bottino “pesante”, il belga cercherà di rischiare solo lo stretto necessario. La seconda Yaris nella Top 10 è quella di Kris Meeke, che però ha perso quota negli ultimi stage: era quinto fino al primo pomeriggio di venerdì, ma è solo 4 decimi da Neuville. Pontus Tidemand ha guidato la Fiesta fino in nona posizione. Nei 10 c'è poi un pilota del Wrc2, il norvegese Christian Ole Veiby con la Volkswagen Polo Gti R5. Il Rally di Svezia resta imprevedibile, come conferma Jari Huttunen, che con la Skoda Fabia R5 si è aggiudicato l'ultimo stage di giornata (8,93 chilometri), nel quale ben sei piloti del Wrc2 si sono piazzati fra i primi 10. Sabato sono in programma 8 cronometrate per un totale di poco più di 126 chilometri.