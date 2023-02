Tänak (Ford) scalza Breen (Hyundai) dalla vetta del Rally di Svezia. Oggi i 63 chilometri che decidono la gara

UMEÅ – A 63 chilometri dalla conclusione del 70^ Rally di Svezia, seconda prova del World Rally Championship 2023, molto (non tutto) è ancora possibile perché i primi due della generale sono staccati di meno di 9 secondi e i primi quattro sono racchiusi in meno di mezzo minuto. Craig Breen (Hyundai i20 N), che era in testa al primo riposo, sabato ha guidato in maniera troppo “conservativa” e ha finito con il cedere il comando a Ott Tänak, già molto competitivo con la Ford Puma della M-Sport.

L'estone ha inseguito l'irlandese e lo ha scavalcato nella generale al termine della penultima cronometrata di giornata. Tänak ha vinto finora un solo stage, ma è sempre riuscito a contenere i distacchi, mentre Breen è stato il più veloce in 4 prove, ma ha collezionato anche due settimi e un ottavo posto quali peggiori piazzamenti accumulando ritardi più importanti. Gli 8,6'' di divario sono recuperabili: «Daremo il nostro meglio domani (oggi per chi legge, ndr) e vedremo cosa succede», ha dichiarato Breen.

Thierry Neuville mantiene sul podio la seconda Hyundai: il belga è stato il protagonista del sabato scandinavo con 4 successi parziali e la terza posizione quale peggior risultato di giornata. Il suo ritardo dal primo è di 23,7'', circa 13 in meno rispetto a venerdì, quando era il sesto della graduatoria. Neuville è sostanzialmente subentrato al compagno di squadra Esapekka Lappi, terzo fino alla Ss 13, quando è finito nella neve rimediando oltre 7 minuti di ritardo e scivolando fuori dalla Top 10 (è undicesimo, ma a poco più di 6 secondi dal decimo).

Il campione in carica, Kalle Rovanperä (Toyota Gr Yaris), è quarto a meno di 4 secondi dal belga: ha guadagnato una posizione rispetto a venerdì. Con Takamoto Katsuta al quarantesimo posto, la squadra giapponese si “consola” con la quinta piazza di Elfyn Evans, attardato di mezzo minuto dal finnico. Pierre Louis Loubet (Ford Puma) è sesto ed è anche l'ultimo dei piloti della classe regina nella Top 10, dato che Lorenzo Bertelli (Toyota Gr Yaris) è quindicesimo. Lo svedese Oliver Solberg è sempre il primo del Wrc2: viaggia a quasi 6 minuti dalla vetta e occupa il settimo posto. Oggi gli ultimi tre stage.