Tänak e Ford trionfano in Svezia davanti alle Hyundai di Breen e Nueville. L'estone al comando del mondiale

UMEÅ – Ott Tänak ha vinto per la seconda volta il Rally di Svezia confermando un invidiabile ruolino di marcia con 7 podi nelle ultime 9 gare del World Rally Championship. L'estone ha trionfato con la Ford Puma plug-in schierata dalla scuderia britannica M-Sport, tornata al successo a oltre un anno di distanza dall'ultima volta (Sébastien Loeb al Rallye Monte-Carlo del 2022), e si è anche issato al comando della classifica generale individuale con 41 punti, 3 lunghezze in più rispetto al campione uscente Kalle Rovanperä, che con la Toyota Gr Yaris non è andato oltre la quarta piazza.

Nell'ordine d'arrivo Tänak ha preceduto Craig Breen, che ha accusato poco meno di 19'' di ritardo, 10 dei quali di (sospetta) penalità. Per l'irlandese un bel debutto con la Hyundai i20 N, visto che si alterna al volante della terza macchina con lo spagnolo Dani Sordo che nella gara che ha inaugurato la stagione aveva chiuso settimo. Breen, che l'anno scorso correva con la M-Sport, era salito sul podio l'ultima volta nel giugno del 2022 in Sardegna. La scuderia coreana ha festeggiato anche il terzo posto di Thierry Neuville, il settimo dal 2021 in poi. Il belga è stato il più veloce in 5 dei 18 stage della gara scandinava, ma è arrivato a 1,3'' dal compagno di squadra.

La terza Hyundai, quella affidata a Esapekka Lappi, che ha un contratto per disputare tutte le gare, compare al settimo posto: il finnico si è però aggiudicato i 5 punti del Power Stage, dal quale Neuville è uscito in bianco. Rovanperä è rimasto a 5,1'' dal podio muovendo la classifica anche con le 3 lunghezze dell'ultima cronometrata. Alle sue spalle, con quasi un minuto di ritardo dal compagno di scuderia, Elfyn Evans con la seconda Gr Yaris del Toyota Gazoo Racing che ha chiuso nella Top 10: Lorenzo Bertelli si è classificato 14^ mentre Takamoto Katsuta è stato costretto al ritiro. Poi Pierre Louis Loubet (Ford Puma), sesto.

Oliver Solberg, il campione di casa (il “rampollo” di una dinastia di assi scandinavi del volante nato in Norvegia, ma che corre con licenza svedese), è arrivato ottavo, primo del Wrc2, preceduto da Lappi di meno di 6''. Dopo due gare, nella generale assoluta alle spalle di Tänak e Rovanperä ci sono Neuville (32) ed Evans (29). Toyota guida la graduatoria a squadre con 80 punti, 14 in più rispetto alla Hyundai. La M-Sport Ford è terza a quota 59. In Messico, fra il 16 e il 19 marzo, la terza tappa del Wrc 2023: si correrà sullo sterrato per 320 chilometri contro il tempo spalmati su 23 stage.