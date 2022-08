Tänak (Hyundai) ancora al comando del Rally di Finlandia, ma Rovanperä (Toyota) ha dimezzato il ritardo

JYVÄSKYLÄ – Ott Tänak ha chiuso al comando del Rally di Finlandia anche la giornata di sabato, ma Kalle Rovanperä, il campione di casa (è nato proprio a Jyväskylä), ha più che dimezzato il ritardo che aveva venerdì sera: da 21 a 8,4 secondi. Del resto il pilota della Toyota che guida la Gr Yaris plug-in è stato il più veloce in 6 delle 8 cronometrate di giornata, seppur una volta con lo stesso tempo dell'estone, che non ha mai lasciato la vetta della classifica dopo essere subentrato al compagno di squadra Thierry Neuville con il secondo stage.

Una prova confortante per Tänak con la sua i20 N, mentre Neuville continua a “soffrire” anche se nel frattempo è risalito dalla settima alla quinta piazza. La Hyundai si deve "accontentare" dei risultati di questi due piloti visto che il terzo impegnato nella classe regina, Oliver Solberg, è già fuori da ieri. La progressione di Rovanperä è stata significativa e anche se le posizioni si dovessero cristallizzare guadagnerebbe ulteriori punti (8 in più in questo momento) sul imemdiato inseguitore, ma con una gara in meno da disputare (ne restano cinque).

La sfida alle spalle di Tänak è fra tre auto gemelle: dopo quella di Rovanperä ci sono le Gr Yaris di Esapekka Lappi, terzo a quasi 27'' dal connazionale, e Elfyn Evans, quarto a 44,5'' dal podio virtuale. Il britannico ha accumulato oltre 50'' nell'ultimo stage di sabato per colpa di un problema alla sospensione rimediato nella cronometrata precedente. Neuville ha un ritardo di quasi 46'' da Evans e di oltre 2:05 dal compagno di squadra che è in testa alla gara: «Non abbiamo motivo di spingere e so che in questo rally non posso competere con chi sta davanti», ha dichiarato. La quarta vettura giapponese, quella di Takamoto Katsuta, compare al sesto posto a 2:47.5 dalla vetta.

Il pilota nipponico può guidare senza troppe preoccupazioni gli ultimi 44 chilometri (le 4 frazioni di domenica) perché Gus Greensmith, il settimo della classifica provvisoria del Rally di Finlandia e primo della scuderia M-Sport con la Ford Puma, viaggia con un ritardo di 35,5''. L'ultimo esponente della classe regina nella Top 10, Pierre Louis Loubet (Ford Puma) è ottavo a poco più di 4'' da Greensmith. Craig Breen, che era quinto con la vettura dell'Ovale Blu, ha centrato un sasso nel secondo stage di sabato, e ha dovuto fermarsi in attesa di ripartire domenica. Teemu Suninen, con la Hyundai i20 N non ibrida, è il primo del Wrc2: il suo ritardo dal francese è di 4 minuti e mezzo. Il team coreano ha schierato di nuovo il neozelandese Hayden Paddon, che è dodicesimo assoluto con un'altra i20 N del Wrc2.