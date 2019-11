WRC, Tanak pilota Hyundai dal 2020. Colpo di scena per il neocampione del mondo

FRANCOFORTE – Ott Tänak, che con la Toyota Yaris ha appena vinto il campionato del mondo di Rally (Wrc), correrà le prossime due stagioni con la Hyundai. L'intesa è stata ufficializzata dalla stessa divisione Motorsport del costruttore coreano, che a metà novembre in Australia (ultima tappa della stagione 2019) insegue il titolo costruttori. Il 32enne estone è al terzo cambio di scuderia in quattro anni: nel 2017 era ancora con la Ford M-Sport.

«Sono davvero entusiasta di unirmi a Hyundai Motorsport dalla prossima stagione – ha commentato Tänak - La visione che Andrea (Adamo, ndr, l'italiano che guida la divisione) mi ha illustrato è molto promettente e corrisponde alle mie stesse ambizioni per il futuro». Il contratto prevede che l'estone possa difendere il titolo disputndo tutte le gare (14). L'esordio ufficiale è fissato per il 23 gennaio in occasione del Rallye Monte Carlo.

Il fuoriclasse baltico, che continuerà ad avere al proprio fianco Martin Järveoja, troverà il suo rivale di questi anni, Thierry Neuville. Hyundai conferma così la strategia a “quattro punte”, cioè con un poker di equipaggi di indiscutibile valore. La terza i20 coupé Wrc verrà condivisa dallo spagnolo Dani Sordo (con Carlos del Barrio) e da Sébastien Loeb (navigato dal fidato Daniel Elena). La scuderia ha precisato di rimanere «in trattativa con Andreas Mikkelsen e Craig Breen per una possibile collaborazione».

Hyundai vuole mantenersi flessibile in vista del rivisitato calendario, che non prevede i rally di Corsica, Catalogna e Australia, sostituiti da quelli in Kenya, Nuova Zelanda e Giappone. In primavera la “carovana” rimarrà per un mese e mezzo in America Latina con le tappe in Messico, Cila e Argentina. «La firma di un accordo biennale con Ott Tänak è una dimostrazione del costante impegno e delle ambizioni di Hyundai nel campionato mondiale di rally», ha dichiarato Adamo. «È un talento eccezionale, incredibilmente veloce e costante su tutti i terreni. Sarà una vera risorsa per Hyundai Motorsport», ha concluso. Il più autorevole candidato alla sostituzione dell'estone alla Toyota sembra essere il 19enne Kalle Rovanperä, la promessa finnica della specialità che ha trionfato nel Wrc2 con la Skoda.