WRC, al Tour de Corse trionfa Neuville (Hyundai) che diventa leader. Ogier (Ford) beffato da una foratura

CALVI – Il re delle isole del Tirreno arriva dal Belgio. Thierry Neuville è tornato a vincere nel Fia World Rally Championship (Wrc) a oltre nove mesi dall'ultimo successo. Il belga conferma il feeling suo e della i20coupé con le prove isolane. Esattamente come era accaduto lo scorso giugno in Sardegna, il pilota della Hyundai era secondo alla vigilia del power stage. In Italia lo precedeva Sébastien Ogier, in Francia Elfyn Evans.

Nel Tour de Corse, tuttavia, è stata la foratura del pilota della Ford M-Sport a spianare la strada al successo di Neuville, che balza così al comando della classifica iridata con due punti di vantaggio sul campione del mondo in carica e 5 su Ott Tänak, pure lui penalizzato da una gomma, me anella SS11. Evans ha rimediato quasi un secondo e mezzo nella prova finale (vinta da Kriss Meeke con la Toyota Yaris), scivolando dalla prima alla terza posizione.

Con la sua esperienza e con la sua Citroen C3, Ogier ha chiuso al secondo posto con 40'' di ritardo dal vincitore, ma dopo una straordinaria rimonta: al termine delle prime tre cronometrate era ancora ottavo. Andrea Adamo, l'italiano da inizio anno guida la divisione Motorsport di Hyundai, è stato “premiato” da Dani Sordo, car schierare il quale aveva escluso dall'entry list Andreas Mikkelsen: lo spagnolo si è classificato quarto.

La seconda Fiesta, quella affidata a Teemu Suninen, è arrivata quinta: il pilota finlandese si è anche assicurato tre punti nel power stage. Tänak ha pilotato la prima Toyota Yaris fino alla sesta posizione, presidiata con 1:40'' di distacco da Neuville. Alle sue spalle si sono classificati Esapekka Lappi con la seconda vettura del Doppio Chevron, Sébastien Loeb con la terza auto coreana ed i due compagni di squadra dell'estone: Meeke e Jari Matti Latvala. Nel Wrc2 da segnalare il successo dell'italiano Fabio Andolfi (11° assoluto) al volante della Skoda Fabia R5, che è anche la prima auto gommata Pirelli (i piloti della top 10 montano Michelin). Il Wrc riparte tra un mese in Argentina, dove si corre la quinta tappa del mondiale 2019.