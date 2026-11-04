Wrc, Toyota al via nel prossimo mondiale con tre piloti iridati e due squadre, una con la Gr Celica e una con la Gr Yaris

JYVÄSKYLÄ – Il mondiale di rally, che nel 2027 entra in una nuova fase, non solo per via delle norme, ma anche della proprietà, sarà sempre più nel segno di Toyota. Il costruttore giapponese, che ha trionfato sette volte nella classifica a squadra delle ultime nove stagioni e sette su otto in quella piloti, schiererà due squadre nel prossimo campionato con tre iridati, peraltro al volante di due vetture differenti. Una sarà l'evoluta Gr Yaris e l'altra la Gr Celica.

Poiché la Hyundai (un successo individuale con Thierry Neuville e due titoli costruttori nell'era dominata da Toyota) ha già ufficializzato di non aver sviluppato una nuova vettura, appare difficile che i pur ambiziosi Project Rally One del Belgio e Wrt Rally1 Spain, un'operazione che coinvolge anche la federazione automobilistica dello stato iberico, possano riuscire a insidiare il colosso giapponese, che continuerà ad avere il quartier generale agonistico in Finlandia.

Il Toyota Racing correrà con la Gr Celica schierando il campione del mondo in carica, il britannico Elfyn Evans (con Scott Martin), e i due equipaggi che gli hanno conteso l'alloro planetario lo scorso campionato, ossia Oliver Solberg e Elliot Edmondson (secondi assoluti a 5 punti) e Sami Pajari e Marko Salminen, terzi. Il Gazoo Toyota Racing, la denominazione “classica”, è riservata alla scuderia che gareggia con la rinnovata Gr Yaris affidata al giapponese Takamoto Katsuta con Aaron Johnston e ai rientranti Ott Tänak (con Martin Järveoja), che si era preso un anno sabbatico dopo aver inutilmente cercato di vincere il titolo con la Hyundai, e Kalle Rovanperä (con Jonne Halttunen), che sembrava voler lasciare definitivamente la specialità dopo due successi mondiali di fila.

«Mi sono goduto la possibilità di dedicarmi ad attività diverse, ma il rally ha rappresentato una parte fondamentale della mia vita e, con il passare del tempo, ho inevitabilmente iniziato a sentire la mancanza della guida e delle competizioni – ha sintetizzato Rovanperä – Quest’anno la priorità assoluta è stata la mia salute. Una volta tornato nelle condizioni fisiche per poter guidare nuovamente, il team mi ha offerto l’opportunità di testare la vettura in fase di sviluppo e da lì abbiamo iniziato a delineare il programma per la prossima stagione».

«Sono in corso i preparativi per schierare fino a sei vetture ufficiali in ogni appuntamento del campionato», informa Toyota in una nota. Che aggiunge: «Il confronto diretto tra i due team e lo sviluppo parallelo delle due vetture rafforzeranno ulteriormente l’impegno nella realizzazione di automobili sempre migliori, facendo leva sul contributo e sui riscontri di formazioni di piloti di altissimo livello, costruite per consentire a entrambe le squadre di competere per la vittoria». Il costruttore non esclude anche la partecipazione, almeno a gare “selezionate”, del fuoriclasse Sébastien Ogier. La stagione 2027 è articolata su 15 gare tra il 21 gennaio (Monte Carlo) e il 28 novembre (Arabia Saudita) con le novità delle prove negli Stati Uniti, nel Tennesse (fine agosto), e in Scozia (tra fine settembre e ottobre). In Italia si corre in luglio (8-11), a Roma.