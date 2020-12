Wrc, Toyota conferma i piloti. Ogier, Evans e Rovanperä restano. Latvala promosso Team Principal

NAGOYA- Jari-Matti Latvala è il nuovo Team Principal del Toyota Gazoo Racing World Rally Team. Il 35enne pilota finnico subentra al connazionale Tommi Mäkinen (56 anni) che ha gestito il ritorno del costruttore giapponese nel mondiale di Rally (Wrc) e con il quale Toyota si è aggiudicata due titoli iridati piloti (Ott Tänak nel 2019 e Sébastien Ogier quest'anno) ed uno costruttori (2018). Mäkinen rimarrà nella galassia del colosso nipponico in qualità di “motorsport advisor”, consulente per le competizioni.

«Sono davvero onorato di assumere questa posizione e della fiducia che Akio Toyoda ha dimostrato in me», ha commentato Latvala, tre volte vice campione del mondo di rally (2010, 2014 e 2015) con 18 gare vinte nel Wrc e 67 podi. «Sono entusiasta di continuare il lavoro che ho iniziato insieme a Tommi, essendo stato parte di questa squadra fin dall’inizio come pilota», ha aggiunto. «Come Team Principal, devo vedere il quadro più ampio: devo motivare tutti a lavorare insieme per ottenere i migliori risultati. È una nuova sfida ed io sono pronto», ha concluso.

«Pensa sempre ai tifosi e ai compagni - ha sottolineato Toyoda, numero uno del colosso giapponese - È uno dei migliori piloti e l’ho visto spesso correre verso i fan non appena sceso dall’auto al service park. Si prendeva cura di tutti nel team dai meccanici agli ingegneri e parlava sempre con loro». La “promozione” di Latvala, che ha corso la sua ultima gara ufficiale in febbraio in Svezia, è stata insomma una scelta “scontata”, quasi obbligata. Il gruppo dirigenziale del team è completato da Yuichiro Haruna, da Kaj Lindström (direttore sportivo) e Tom Fowler (direttore tecnico).

Il cambio al vertice non ha inciso sulla scelta dei piloti, che sono stati confermati. Per Ogier, che a Monza ha conquistato il settimo alloro mondiale, il primo con Toyota dopo i 4 ottenuti con Volkswagen e i 2 vinti con Ford, si è trattato di un'intesa “facile”. Toyota ha dato fiducia anche a Elfyn Evans, che ha “sprecato” nell'ultima gara l'opportunità di conquistare il suo primo titolo iridato, comunque secondo assoluto, ed al giovane Kalle Rovanperä. Il ventenne talento finlandese ha archiviato la sua prima stagione nel Wrc1 al quinto posto.