Wrc, Toyota guida il Safari Rally in Kenia con Evans e Rovamperä, sei Gr Yaris nella top 10

NAIVASHA – Secondo la consilidata tradizione del Safari Rally del Kenia, Toyota guida la gara che ha sempre vinto da quando è entrata a far parte del mondiale di specialità. In questa quinta edizione iridata, almeno provvisoriamente è al comando un pilota della scuderia giapponese che non si è ancora imposto in Africa, Elfyn Evans (Toyota Gr Yaris), subentrato al termine dell'ottavo stage a Ott Tänak (Hyundai i20 N), che ha avuto problemi all'albero di trasmissione.

Il gallese ha un margine di 7,7'' sul compagno di squadra Kalle Rovamperä, che ha recuperato due posti rispetto alla sua peggior posizione in questa prova. Tänak è riuscito a salvare il podio virtuale perché è terzo a 47,'7'' dal finnico: prima della Ss8 ne aveva quasi altrettanti di vantaggio su Evans. Il campione del mondo in carica Thierry Neuville (Hyundai i20 N) è quarto con un ritardo di 1:31.4, ma senza i due minuti di penalità per tre diverse infrazioni sarebbe in testa.

Il giapponese Takamoto Katusta (Gr Yaris) è quinto con un ritardo già più che importante: 3:26.4 dal battistrada. La supremazia Toyota è confermata anche dalla sesta piazza di Sami Pajari con la quarta compatta da rally, che viaggia a 4:19.1 dal gallese. Poi, settimo, Josh McErlean con la Puma dell'Ovale Blu schierata dalla M-Sport: l'irlandese ha un irtardo di 5:35.4 dal primo.

Il primo del Wrc2 è il polacco Kajetan Kajetanowicz con la Gr Yaris Rally2, ottavo a 5:53.8, seguito da Gus Greensmith con la Skoda Fabia e da Jan Soland (altra Gr Yaris), anche loro nella Top 10. Lontani gli altri protagonisti, per il momento mancati, della classe regina: Grégoire Munster (Ford Puma), undicesimo, Jourdan Serderidis (Ford Puma, tridecismo), e Adrien Fourmaux (Hyundai I20 N), diciottesimo. Domani si corrono 146,5 chilometri “spalmati” su sei cronometrate.