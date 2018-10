WRC, Toyota ingaggia Meeke e conferma Tanak e Latvala per la stagione 2019

TALLIN – Stessi nomi, squadre diverse. Il team Toyota Gazoo Racing ha lasciato andare Esapekka Lappi (passato a Citroen) ed ha ingaggiato Kris Meeke, scaricato dal Doppio Chevron a metà della stagione in corso. La scuderia nipponica dal forte accento finlandese – il capo delle operazioni e Tommi Makinen – va avanti con Ott Tänak, ancora in lotta per il mondiale, e con Jari Matti Latvala, al quale ha accordato di nuovo fiducia.

Toyota e Citroen hanno evidentemente giudizi differenti sulle capacità del pilota britannico: secondo Makinen è «velocissimo ed ha molta esperienza», mentre per Pierre Budar, direttore delal divisione Racing del Doppio Chevron, il divorzio da Meeke era anche una «misura preventiva». Troppi incidenti per continuare, insomma. Nel 2019, dopo 11 anni trascorsi assieme nell'abitacolo, Meeke non sarà più affiancato da Paul Nagle. Il nome del nuovo navigatore non è stato ancora ufficializzato.

A 39 anni per il pilota britannico comincia una nuova avventura agonistica. Per Meeke, che ha già vinto 5 rally iridati, «è un grande piacere diventare pilota ufficiale della Toyota». L'ingaggio da parte del team nipponico è avvenuto a tre anni di distanza dal primo contatto. A suo giudizio la Yaris è un'auto molto competitiva come confermano anche i risultati di questa stagione. «Non ho obiettivi specifici – ha commentato - se non tornare a correre e aiutare Toyota a vincere il titolo».

Con 317 punti la scuderia Gazoo guida l'attuale classifica a costruttori con 20 lunghezze di margine sulla Hyundai Motorsport quando al termine del campionato mancano i soli rally di Catalogna e Australia. Già in questa stagione, la seconda dal rientro, Toyota potrebbe conquistare l'alloro mondiale. Tänak è sotto contratto fino alla fine del 2020, mentre Latvala si è garantito un anno con un'opzione per un secondo.