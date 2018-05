WRC, la Toyota di Tanak parte forte nel Rally del Portogallo. Dietro le Fiesta di Ogier e Suninen

LOUSADA – Il Rally del Portogallo è cominciato bene per Toyota. L'estone Ott Tänak ha pilotato da Yaris del costruttore giapponese al successo nella prima cronometrata della prova lusitana, quella con la quale Wrc rientra in Europa, dove rimane fino alla fine ottobre, includendo anche la prova in Turchia della metà di settembre.

In 3,6 chilometri Tänak, il terzo della classifica generale piloti del mondiale 2018, ha guadagnato 4 decimi sul campione iridato ed ex compagno di squadra Sébastien Ogier e sul finnico Teemu Suninen, entrambi al volante di una Ford Fiesta. Un secondo più indietro ci sono il norvegese Andreas Mikkelsen con la Hyundai i20 coupé ed il britannico della Citroen Kris Meeke con la C3. Tutti i costruttori sono così rappresentati nelle prime cinque posizioni.

Il team coreano ha poi Thierry Neuville sesto, Dani Sordo settimo e Hayden Paddon undicesimo. La scuderia M-Sport che schiera le auto dell'Ovale Blu ha Elfyn Evans settimo (sesso tempo dello spagnolo) con 1,6 secondi di ritardo da Tänak («Sento che sarà dura rimanere davanti»). Le altre due Yaris sono decima (Esapekka Lappi: «L'obiettivo è il podio», ha confessato) e tredicesima (Jari Matti Latvala, miglior tempo nello Shakedown). I piloti del Doppio Chevron, Mads Ostberg e Craig Breen, sono nono a 1,7 secondi e dodicesimo a 2,5. Il quattordicesimo uomo del Wrc1, il saudita Yazeed Al-Rajhi è provvisoriamente al 31° posto con 10,5 secondi da recuperare.

Oggi il rally entra nel vivo con le altre otto cronometrate della prima giornata. Gli assi del volante sono attesi da poco meno di 149 chilometri contro il tempo e ancora tutto da perdere e niente da guadagnare. Il primo equipaggio italiano della generale è quello schierato dal programma Aci, il Team Italia, composto da Fabio Andolfi e Simone Scattolin. Occupa la 25° piazza a 9,7 secondi con la Skoda Fabia R5.