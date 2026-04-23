Wrc, due Toyota in testa al Rally delle Isole Canarie. Poi l'italiano del Wrc2 Daprà (Skoda). Le Lancia Ypsilon sono 13/e

LAS PALMAS – Takamoto Katsuta ci ha preso gusto: il pilota del Toyota Gazoo Racing è reduce da due vittorie consecutive e ha cominciato con il piede giusto anche il Rally delle Isole Canarie. Il giapponese è andato al primo riposo in testa alla quinta gara del mondiale di specialità dopo essere stato il più veloce nella spettacolare prova inaugurale di meno di 1.900 metri di lunghezza. Katsuta ha chiuso con un vantaggio di 4 decimi sul compagno di squadra Sami Pajari, pure lui al volante di una Gr Yaris.

La “rivelazione” della serata, però, è italiana: con la Skoda Fabia Rs Rally2, il trentino Roberto Daprà navigato da Luca Guglielmetti ha archiviato sul podio la cronometrata di apertura. Il suo ritardo da Katsuta è di 8 decimi, che tuttavia guida una macchina della classe regina. «Abbiamo un assetto perfetto per questa speciale – ha sorriso il pilota trentino – L'impatto sui salti è stato enorme e le nostre schiene sono quasi distrutte. Amo questo tipo di prove e spero che nessuno sia più veloce di me». Il suo auspicio si è scontrato contro la realtà, ma alla fine è stato superato da due soli “avversari”: Léo Rossel (Citroen), il secondo pilota del Wrc2, è undicesimo.

Nella generale molto provvisoria, il debuttante stagionale Dani Sordo è quarto a un secondo con la prima Hyundai i20 N ed è seguito a due decimi da Josh McErlean con la prima Ford Puma schierata dalla M-Sport. Poco più dietro (a 1,4'' dalla vetta) c'è il rientrante campione del mondo in carica, Sébastien Ogier (Gr Yaris), che condivide la sesta piazza con il connazionale della scuderia coreana Adrien Fourmaux. Thierry Neuville con l'ultima i20 N del Wrc1 è ottavo a 1,9'' assieme a Elfyn Evans (Gr Yaris).

Nella Top 10 c'è ancora Oliver Solberg, che con la Toyota Gr Yaris era stato il più rapido nello shakedown, che viaggia a due secondi dal compagno di squadra nipponico. Le Lancia Ypsilon Hf Integrale (Luca Martello è stato nominato a capo della divisione Corse del costruttore italiano subentrando così ufficialmente a Eugenio Franzetti) sono 13/e grazie a Nikolay Gryazin e a Yohan Rossel, entrambi con 2,9'' di ritardo da Katsuta. Da venerdì si fa veramente sul serio: sette cronometrate per un totale di quasi 109 chilometri, incluso il secondo passaggio serale sulla Bp Ultimate da 1.890 metri (partenza alle 21.25 italiane).