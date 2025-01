Wrc, Toyota in testa nel Rallye Monte-Carlo: Ogier davanti a Evans. Poi Fourmaux (Hyundai). Neuville perde una ruota

PER MARCA

GAP – Doppio cambio della guardia oggi al comando del 93^ Rallye Monte-Carlo, prima prova del mondiale di specialità della stagione 2025. In testa alla gara – che dopo la parziale neutralizzazione del terzo stage, giovedì sera, ha dovuto fare anche i conti con l'annullamento del secondo di venerdì per consentire di soccorrere uno spettatore che si era sentito male – si sono alternati i compagni di squadra del Toyota Gazoo Racing Elfyn Evans, subentrato a Thierry Neuville (Hyundai i20 N) che aveva perso una ruota nell'ultima cronometrata della mattina, e Sébastien Ogier.

Al secondo riposo l'otto volte campione del mondo francese guida la generale provvisoria con 12,6'' di margine sul britannico. Sul podio virtuale c'è un altro transalpino, che è anche risultato il più veloce dei piloti della scuderia coreana: Adrien Fourmaux tallona Evans a poco più di un secondo e mezzo. Kalle Rovanperä con la terza Gr Yaris è quarto, ma rende già 38,5'' a Ogier.

Quindi, quinto, Ott Tänak (Hyundai i20 N) attardato di poco meno di 9'', e poi Grégoire Munster con la Ford Puma della M-Sport, sesto a 1:33.7. Altri tre piloti della classe regina sono ancora nella Top 10: i colleghi del Toyota Gazoo Racing Katsuta Takamoto e Sami Pajari (a 1:37.7 e a 3:32.9) e lo stesso Neuville, nono a quasi 4 minuti da Ogier. Con la seconda macchina dell'Ovale Blu, Josh McErlean è dodicesimo a 5:51.

Il primo italiano è Roberto Daprà, 16° con la Skoda Fabia Rs del team Pintarally nel Wrc2 (il trentino è secondo nella graduatoria Challenger), in testa al quale c'è Rossel Yohan (Citroen C3), che ha scavalcato Nikolay Gryazin proprio a fine giornata. Sempre con una Fabia Rs, un altro italiano, il 52enne Maurizio Chiarani, con a fianco l'ex navigatore di Renato Travaglia Flavio Zanella, è primo nella Wrc Master Cup. Sabato sono in programma altri 6 stage per complessivi 120,7 chilometri: sono compresi i due passaggi sulla La Motte-Chalancon - Saint-Nazaire, con i suoi 27 km la frazione più lunga del Rallye Monte-Carlo.