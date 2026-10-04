Wrc, Toyota trionfa nel Rally Italia Sardegna: tripletta con vittoria di Solberg, ma il mondiale va a Evans per 4 punti

ALGHERO – Pessimista al traguardo del power stage («sono quasi sicuro che non basterà»), ma sollevato dopo l'arrivo di Oliver Solberg, il 25enne figlio d'arte che per appena 4 lunghezze non è riuscito a riportare in casa il titolo mondiale di rally 23 anni dopo il trionfo del padre Petter, Elfyn Evans ha potuto finalmente celebrare la vittoria nel Wrc. A 37 anni e con due affermazioni in questa stagione, il britannico ha salvato il comando della classifica per una manciata di punti, chiudendo il Rally Italia Sardegna al quinto posto a quasi 4 minuti e 50 secondi da Solberg.

Quest'ultimo si è aggiudicato sull'isola dei Quattro Mori la terza gara del combattutissimo campionato 2026, archiviato con una tappa di anticipo sul calendario iniziale per effetto della cancellazione del rally dell'Arabia Saudita. Evans, che domenica mattina ha anche dovuto fare i conti con una foratura, ha conquistato 13 punti – ai dieci della quinta piazza ha sommato i tre del power stage – che gli hanno permesso di raggiungere quota 243.

Il compagno di squadra scandinavo, sempre con la Toyota Gr Yaris, ne ha incamerati 29 arrivando a 238. Sami Pajari, terzo in Sardegna e in campionato, si è issato fino a 237. Sul podio sardo, secondo a quasi 58'' dal vincitore, è salito Sébastien Ogier, che aveva vinto il titolo nel 2025, che ha chiuso quarto in quello 2026 e che ha confermato di non intendere prendere parte alla gara che apre il prossimo campionato, a fine gennaio a Monte Carlo.

Quarto il primo pilota non sotto contratto con la scuderia del costruttore giapponese, ossia Adrien Fourmaux con la Hyundai i20 N, quinto assoluto nel mondiale. Anche questo campionato è stato trionfale per Toyota, che ha lasciato ai rivali un solo rally, quello del Portogallo, vinto da Thierry Neuville (Hyundai), fuori dalla Top in Sardegna e settimo assoluto nel Wrc, e che si è aggiudicata nuovamente gli allori a squadre, piloti e navigatori. Nella gara isolana ha piazzato cinque Gr Yaris fra le prime sei, perché Takamoto Katusta è arrivato sesto. La prima Ford Puma della M-Sport è arrivata settima con Jon Armstrong al volante. Dodicesimo il primo equipaggio italiano: i vincitori della tappa italiana del 2025 nel Wrc2 Roberto Daprà e Luca Guglielmetti con la Skoda Fabia Rs.