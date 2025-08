Wrc, Toyota verso il pokerissimo nel Rally di Finlandia, Rovanperä sempre più solo in testa. Sesta la prima Hyundai

JYVÄSKYLÄ – Il Toyota Gazoo Racing è a 48 chilometri, ossia la distanza complessiva degli ultimi due stage (lo stesso che va percorso due volte: la prima volta con partenza alle 9.35 italiane e la seconda alle 12.15), dal “pokerissimo”. Al comando del Rally di Finlandia ci sono infatti le Gr Yaris della classe regina con l'idolo di casa Kalle Rovanperä sempre più saldamente in testa.

Il finnico bicampione del mondo vanta un margine di 36,1'' su Takamoto Katsuta che ha finora collezionato sei podi iridati in carriera, quattro dei quali in Kenia e uno proprio nella nazione dei grandi laghi, nel 2023, quando fu terzo. Il pilota giapponese precede di quasi 7'' Sébastien Ogier, per il quale il gradino più basso del podio sarebbe il peggior risultato della stagione. Il francese è tallonato da Elfyn Evans, che con questo piazzamento tornerebbe in testa alla classifica individuale assoluta, che gli rende appena un secondo e mezzo.

Nelle dinamiche di squadra non è da escludere che Ogier, che è comunque il terzo generale malgrado abbia corso tre rallly in meno, possa alzare il piede dall'acceleratore per favorire il britannico. La quinta Gr Yaris è quella di Sami Pajari, attardata di poco meno di 15''. La gara degli “altri” comincia della sesta piazza, occupata da Thierry Neuville (Hyundai i20 N) a quasi 1:55 da Rovanperä. Adrien Fourmaux, con la seconda delle tre auto coreane, è settimo a quasi mezzo minuto.

Poi il terzetto della M-Sport con le Ford Puma guidato da Josh McErlean, ottavo a 3:28.3 dalla vetta, davanti a Grégoir Munster (quasi un minuto di ritardo) e a Martins Sesks (attardato di 11''). Ott Tänak con la terza Hyundai i20 è 14/o a più di sette minuti dal primo, cinque dei quali sono di penalità (altrimenti sarebbe settimo). A due stage dalla fine dalla gara, il primo equipaggio italiano è quello composto da Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi (Ford Fiesta Rally3), 25/o a 16:52.1, che ha scavalcato Giovanni Trentin e Alessandro Franco (Skoda Fabia) che occupano la 29/a piazza.