WRC, la Toyota di Tanak in testa al Rally del Cile. Ogier e Latvala alle sue spalle

TALCAHUANO – Nuova per tutti, più difficile per alcuni. La nebbiosa e umida prova del Cile, il trentaduesimo paese toccato dal Fia World Rally Champioship (Wrc), al “cannibale” Sèbastien Loeb ricorda il Galles, mentre al compagno di squadra Andreas Mikkelsen la Finlandia. È quasi “curioso” che fra i piloti del Wrc1 della Top 10 il Rally del Cile stia risultando ostico proprio per i finnici Esapekka Lappi (decimo con la Citroen C3 a oltre 2:18 senza particolari inconvenienti tecnici) e Teemu Suninen (Ford Fiesta, nono a 2:09). Lo stesso norvegese Mikkelsen (Hyundai i20 coupé) è “solo” ottavo e precede l'auto dell'Ovale Blu di appena un secondo.

Per la Toyota si potrebbe profilare un risultato importante perché i tre equipaggi sono tutti nella Top 5. Il “solito” Ott Tänak (Yaris) è al comando, Jari-Matti Latvala è terzo a 28,8'' e Kris Meeke è quinto a 46 secondi e mezzo. L'estone si è aggiudicato tre delle sei cronometrate di venerdì. La classifica provvisoria continua a mantenere altissima l'incertezza per il titolo iridato.

In secondo posizione c'è infatti il campione del mondo in carica, Sébastien Ogier, che con la C3 insegue il settimo alloro consecutivo con il terzo costruttore diverso. Il francese, che è secondo anche della generale a 10 punti da Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé) accusa poco più di 22 secondi di ritardi da Tänak. Il belga, che guida il mondiale, è invece quarto a soli 7 decimi a Latvala.

Loeb (Hyundai) è sesto a poco più di due secondi da Meeke seguito da Elfyn Evans (Ford Fiesta) è settimo con oltre un minuto di margine sull'ottavo. Dopo aver già percorso 125 chilometri, oggi la carovana del rally anima altri 6 stage per un totale di 121,2 km, i più impegnativi del Rally del Cile.