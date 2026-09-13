Wrc, 3 Toyota in testa al Rally del Cile a 71 km dall'arrivo: Solberg precede Evans e Ogier. Neuville si ribalta e si ritira

TALCAHUANO – Provvisoria tripletta Toyota nel Rally del Cile, per il momento terzultima prova del mondiale 2026 di specialità. Per il momento, perché restano sempre le incertezze circa la possibilità di correre in Arabia Saudita tra l'11 e il 14 novembre, seppur sul versante occidentale del paese. Oliver Solberg ha raddoppiato il vantaggio (da oltre 10 a poco più di 19 secondi) sul compagno di squadra che lo insegue con la stessa Gr Yaris, ossia il leader del mondiale, il britannico Elfyn Evans.

Per il terzo posto, Sébastien Ogier – campione in carica e vincitore dell'edizione dello scorso anno del rally sudamericano – ha scavalcato il connazionale francese della Hyundai, Adrien Fourmaux, che con la i20 N è scivolato a oltre 31'' dal battistrada e a poco meno di 11 da Ogier, che al primo riposo gli rendeva invece 1,7''. Con la quarta Gr Yaris, Sami Pajari che arriva da tre successi di fila è sempre quinto, ma il suo ritardo è lievitato: era di poco meno di 22'' e alla vigilia delle ultime quattro speciali (circa 71 chilometri) ed è diventato di 1:15.5.

Nella Top 10 sono rimasti solo altri due piloti della classe regina: l'altro finnico, schierato però dalla Hyundai, Esapekka Lappi, è sesto a poco più di 4 minuti e un secondo dalla vetta, e Josh McErlean (Ford Puma della M-Sport), è settimo a un minuto e otto secondo più indietro. Dopo essersi cappottato, Thierry Neuville (Hyundai) è stato costretto al ritiro nella prima cronometrata di sabato, mentre con la seconda vettura dell'Ovale Blu Jon Armstrong (37/o) si è fermato nello stage successivo, ma rientrerà domenica. Takamoto Katsuta (Toyota) è 39/o e sabato ha chiuso le speciali in sesta o settima posizione dopo essere uscito nello stage inaugurale di venerdì.

Con la Ypsilon Hf Integrale, nel Wrc2 Yohan Rossel, ottavo assoluto, ha “ereditato” la testa del Wrc2 dal compagno di squadra della Lancia Nikolay Gryazin, che ha dovuto gettare la spugna nella stessa speciale costata la corsa a Neuville. Il francese ha un vantaggio di 58'' sull'estone Robert Virves, nono, con la Gr Yaris dalle specifiche Rally2.