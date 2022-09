Wrc, tripletta Hyundai nell'Acropolis Rally, vince Neuville e Tanak riduce a 53 punti il ritardo da Rovanperä (Toyota)

LAMIA – Per la seconda volta in questa stagione la Toyota resta fuori dal podio di un rally iridato. Era successo in Italia e si è ripetuto in Grecia, sempre sullo sterrato. Nell'Acropolis Rally è tornato a vincere Thierry Neuville sancendo il trionfo delle Hyundai i20 N plug-in nella classe regina: quattro in testa dopo il primo stage, inclusa quella non ibrida del Wrc2 di Teemu Suninen, e tre alla fine, dopo oltre 303 chilometri.

Il belga ha preceduto di 15'' Ott Tänak, che ha così ulteriormente accorciato le distanze su Kalle Rovanperä, il finnico che guida provvisoriamente, ma solidamente il mondiale con la Gr Yaris, e Dani Sordo, che ha confermato il terzo posto delle due precedenti partecipazioni al campionato del mondo 2022 (Portogallo e Italia). L'estone aveva 72 punti di ritardo, adesso ridotti a 53 mentre alla fine mancano ancora le gare di Nuova Zelanda (29 settembre – 2 ottobre), Spagna (20-23 ottobre) e Giappone (10-13 novembre).

Dopo essersi illusa quando venerdì sera era andata al riposo con due Ford Puma al comando – quelle di Sébastien Loeb (costretto al ritiro nella mattinata di sabato) e di Pierre Louis Loubet – la scuderia M-Sport si è consolata all'arrivo con la quarta piazza dello stesso Loubet (a quasi due minuti dallo spagnolo della Hyundai) e la quinta di Craig Breen, seppur con ritardi importanti. L'Acropolis Rally è stata archiviata dal Toyota Gazoo Racing con il sesto posto di Takamoto Katsuta, il migliore di questo fine settimana con la Gr Yaris a oltre 6:21 dal vincitore dopo che nel primo stage di domenica Elfyn Evans (quarto fino a quel momento) è stato costretto al ritiro per un problema al turbo (incassando anche la solidarietà di uno sportivissimo Sordo, al quale contendeva il podio).

Il resto della Top 10 è stato completato da piloti del Wrc2 a cominciare dal finlandese Emil Lindholm, settimo assoluto con la Skoda Fabia. Alla vigilia della trasferta neozelandese e grazie ai punti assegnati con il Power Stage, vinto da Tänak, Rovanperä guida il mondiale a quota 207 con l'estone a 154. Neuville si è ripreso la terza piazza, che adesso occupa con 131 punti, 15 in più rispetto a Evans.