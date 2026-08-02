Wrc, tripletta Toyota nel Rally di Finlandia e doppietta di Pajari. Fontana sempre in testa al Wrc3

JYVÄSKYLÄ – Era da undici anni che il Rally di Finlandia non veniva vinto per due volte consecutive da un pilota di casa: nell'edizione 2026, valida come decima tappa del mondiale di specialità, Sami Pajari ha bissato sempre con la Toyota Gr Yaris il successo del 2025 di Kalle Rovanperä (Jari-Matti Latvala aveva vinto le edizioni 2014 e 2015). Per il 22 finnico è la seconda affermazione di fila nel World Rally Championship, che lo paracaduta direttamente sulla piazza d'onore della graduatoria individuale assoluta. Pajari ha beneficiato del ritiro del compagno di squadra Sébastien Ogier (uno dei rari abbandoni della sua splendida carriera) e, prima ancora, della "sbandata" di Elfyn Evans, ma nel rally si tratta di “ordinaria amministrazione”.

«È semplicemente incredibile, non so cosa dire – ha commentato Pajari – È stato un grande risultato ottenere la prima vittoria in Estonia, ma vincere in casa è sempre qualcosa di speciale. Vincere in casa non è stato facile per i finlandesi, ma dopo un rally davvero folle ci siamo riusciti. Un grande grazie al team e a tutti i tifosi per il supporto. Questa vittoria è stata più difficile e più intensa». La tripletta da podio di Toyota è stata completata da Oliver Solberg, secondo a 26,7'', e dallo stesso Evans, terzo quasi 53'' più indietro, ma capace di vincere anche il power stage (5 punti).

Le Hyundai i20 N sono rimaste fuori dal podio: quarto a 16,4'' dal britannico Adrien Fourmaux e quinto con oltre due minuti e 16 secondi di ritardo dal compagno di scuderia Thierry Neuville, in questa stagione finora l'unico pilota non Toyota in grado di vincere una gara. La quarta Gr Yaris della classe regina arrivata in fondo ha chiuso sesta a 4:18.2 dalla vetta con al volante Takamoto Katsuta, costretto a cedere la piazza d'onore della generale. Settima l'ultima guida del Wrc1 della Top 10, l'irlandese Josh McErlean con la Ford Puma della M-Sport, e ottavo, per completare il trionfo di Toyota, il team principal Latvala con una Gr Yaris con le specifiche del Wrc2.

L'ex pilota e oggi manager ha preceduto di 21,4'' il vincitore della tappa finnica nella classe di riferimento, Robert Virves con una Skoda Fabia Rs. Teemu Suninen ha mancato il successo per colpa di una penalità di mezzo minuto che lo ha costretto a cedere il successo all'estone per poco più di 16'' portando comunque una sesta Toyota fra le prime dieci. Nikolay Gryazin ha chiuso 14/o con la prima Lancia Ypsilon Hf Integrale, mentre l'equipaggio composto da Giovanni Trentin e Pietro Elia Ometto (Skoda Fabia Rs) è arrivato 17/o, il migliore degli italiani. Poi Matteo Fontana (Ford Fiesta), secondo nel Wrc3 in Finlandia dietro a Gil Membrado, che è riuscito a difendere il primato nel mondiale di categoria: 117 punti contro i 91 dello spagnolo e del polacco Tymek Abramowski, terzo nel fine settimana.

Nella classe regina Evans (201) è rimasto al comando, ma Pajari gli ha rosicchiato tre lunghezze ed è secondo (171) dopo aver superato Katsuta (160) con Solberg quarto (156) e Ogier quinto (139). Fourmaux (129), sesto, è il primo pilota non sotto contratto con il costruttore giapponese. Nella classifica riservata ai costruttori, Toyota guida con 514 punti davanti alla Hyundai con 340. Nel Wrc2, Virves è in testa a quota 100 e Léo Rossel è quarto a 64 con la Lancia, seconda nella graduatoria a squadre (195) dietro alla Toksport Wrt (Skoda) a quota 235. A fine mese, tra il 27 e il 30 agosto, si corre l'undicesima tappa del Wrc, in Paraguay.