Wrc, 11 auto della classe regina al via nel Rally di Svezia, ma non c'è Ogier. Tre equipaggi italiani iscritti, con due donne

PER MARCA

UMEÅ – Il World Rally Championship (Wrc) riparte dalla Svezia senza il vincitore della tappa inaugurale, tre settimane fa nel sud della Francia: l'otto volte iridato Sébastien Ogier (Toyota Gr Yaris), che per soli due lunghezze (33 su 35) ha mancato il bottino pieno con il rimodificato sistema di assegnazione dei punti non è fra gli iscritti della gara sulla neve, una di quelle che il francese non ha mai amato molto pur avendola vinta tre volte. La sua ultima partecipazione al Rally di Svezia risale al 2021.

Addirittura undici le vetture della classe regina impegnate nello shakedown di giovedì mattina e nella prima cronometrata serale (alle 19.05), la Umeå sprint da 5,16 km che verrà ripetuta anche domani sera. Venerdì sono in programma le altre sei su un totale di 18 per complessivi 300 chilometri contro il tempo e oltre 1.060 inclusi i trasferimenti. Anche in assenza di Ogier, il Toyota Gazoo Racing corre con quattro Gr Yaris, affidate a Elfyn Evans, il numero due della generale dopo il Rallye Monte Carlo, a Kalle Rovanperä, a Takamoto Katusta e a Sami Pajari. “Impegni lavorativi improvvisi” hanno impedito la programmata partecipazione di Lorenzo Bertelli e Simone Scattolin, che avrebbero dovuto gareggiare con la compatta giapponese.

Anche la M-Sport schiera un poker di auto. Al volante delle Ford Puma del Wrc1 ci sono l'irlandese Josh McErlean, Grégoire Munster, 26enne pilota dalla doppia cittadinanza (belga e lussemburghese: corre con quest'ultima), il lettone Martins Sesks e il “solito” veterano greco Jourdan Serderidis. La Hyundai, che con Thierry Neuville deve difendere il titolo pilota conquistato nel 2024, oltre al belga schiera altre due i20 N: quelle pilotate da Ott Tänak e dal transalpino Adrien Fourmaux, il più convincente della scuderia coreana all'esordio stagionale.

Tre gli equipaggi italiani al via con una importante rappresentanza femminile. Rachele Somaschini guiderà la Citroen C3 nel Wrc2 e sarà navigata da Nicola Arena, mentre Michela Lorigiola “scoerterà” Carlo Covi, il 63enne pilota al volante di una Renault Clio RC5. Il terzo equipaggio è interamente maschile ed è composto dal 21enne Matteo Fontana e dal coetaneao Alessandro Arnaboldi con una Ford Fiest del Wrc3.