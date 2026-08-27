Wrc, tra venerdì e domenica il Rally del Paraguay, quart'ultima tappa del mondiale. Anche Ogier (Toyota) al via

ENCARNACIÓN – Il titolo mondiale in quattro tappe: Paraguay, Cile, Italia e Arabia Saudita. Con lo shakedown, alle 16 italiane di oggi scatta l'Ueno rally, la terza edizione della prova che si corre nei dintorni di Encarnación, 400 chilometri a sud della capitale del Paraguay, Asuncion, a due passi dal confine con l'Argentina. Elfyn Evans, il britannico della Toyota attualmente al comando della classifica iridata, deve difendere il primato nella classifica generale: il suo vantaggio è di 30 lunghezze sul secondo, che anche dopo la prova finnica è sempre un compagno di squadra, ma non più Takamoto Katsuta (terzo a 41), bensì Sami Pajari.

In palio c'è un bottino di 35 punti ai quali “occhieggia” pure Sébastien Ogier, che con due gare in meno (Svezia e Croazia) e il ritiro nell'ultima gara è quinto con la stessa Gr Yaris con 62 lunghezze da recuperare a Evans. La contesa per l'alloro che conta è sostanzialmente interna alla scuderia del costruttore nipponico, perché anche il quarto è del team Gazoo, ossia Oliver Solberg, che al pilota giapponese rende appena 4 punti. Tutti e cinque sono al via in Paraguay e avranno come avversari i “soliti Adrien Fourmaux, il sesto della generale a quota 129 (dieci lunghezze in meno rispetto a Ogier), e Thierry Neuville, il settimo, entrambi con la Hyundai i20 N.

Per la quarta volta in questa stagione, la casa coreana schiera il neozelandese Hayden Paddon, che nel campionato del rientro nella classe regina ha già un podio all'attivo, il terzo posto in Croazia. Anche i rivali della M-Sport con la Ford Puma sono noti e cioè gli irlandesi Josh McErlean e Jon Armstrong, 37 punti e quattro ritiri in due con il sesto posto del primo in Grecia quale miglior risultato. Domenica i potenziali pretendenti al titolo, attualmente sette, sono verosimilmente destinati a ridursi, anche se in questo campionato nessun pilota è stato finora in grado di fare la differenza. La Lancia è presente con tre macchine: le Ypsilon Hf Integrale di Nikolay Gryazin e Yohan Rossel impegnati nel Wrc2, mondiale nel quale occupano rispettivamente la sesta e la settima posizione, e quella con specifiche Rally4 affidata a Arturo Ortiz.

Tra venerdì e domenica sono in programma 22 cronometrate e Ogier si presenta al via con i galloni del vincitore dell'ultima edizione del Rally del Paraguay. Si tratta di complessivi 357,64 chilometri a tempo, che inclusi i trasferimenti diventano quasi 947. Si comincia alle 14.03 italiane con i 24,65 km del passaggio inaugurale sulla Combryreta e si finisce attorno alle 20 di domenica con il power stage, il secondo transito sulla Encarnación da 10,21 km.