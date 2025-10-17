Wrc, virtuale tripletta Toyota nel Rally dell'Europa Centrale: Ogier ha appena 6 decimi su Rovanperä. Evans a mezzo minuto

PASSAU – Due campioni del mondo (10 titoli in totale) si stanno contendendo il Rally dell'Europa Centrale, terz'ultimo appuntamento del World Rally Championship 2025, sul filo dei decimi. Dopo 8 frazioni il vantaggio massimo che Sèbastien Ogier ha avuto su Kalle Rovanperä, entrambi al volante di una Toyota Gr Yaris, è stato di 3,9''. Alla fine della seconda giornata è di appena 6 decimi. La gara degli “altri”, almeno per il momento, quando mancano peraltro ancora dieci stage, comincia a mezzo minuto dal francese.

Il podio virtuale è completato da Elfyn Evans, il secondo della generale assoluta guidata da Ogier, che con la stessa compatta del costruttore nipponico gli rende 29,5''. La Hyundai, che giovedì era terza con Adrien Fourmaux (“scivolato” al sesto posto con un ritardo di 46,1''), adesso è quarta grazie a Ott Tänak, che ha recuperato due posizioni e insegue il britannico a 3,3''. Takamoto Katsuta conferma ancora di non essere in grado di competere con i primi e con la quarta Gr Yaris è quinto a meno di 3'' dall'estone.

Alle spalle di Fourmaux c'è Sami Pajari con la quinta auto giapponese della classe regina: il suo ritardo da Ogier è di 56''. Thierry Neuville, il campione in carica che corre sempre con la Hyundai i20 N, è praticamente fuori dai giochi perché, anche per via di una foratura oltre che di errori propri, ha già collezionato un distacco che sfiora i due minuti: proverà a giocarsi i punti della domenica e del Power Stage per “salvare” il fine settimana. Come quasi sempre chiudono la graduatoria dei migliori gli alfieri della Ford M-Sport con la Puma: nel Rally dell'Europa Centrale è riuscito a restare nella Top 10 il solo Josh McErlean, nono a 2:50.2, mentre Grégorie Munster è stato costretto a fermarsi in attesa di rientrare dopo aver rimediato una doppia foratura e danneggiato la sospensione posteriore destra all'uscita da un salto, quando è andato a sbattere con l'auto.

Nel Wrc2 è in testa il “solito” Oliver Solberg con la Gr Yaris Rally2, mentre l'italiano Roberto Daprà, assieme a Luca Guglielmetti, con la Skoda Fabia Rs è 18/o a 4 minuti dallo svedese, che è decimo. Nel Wrc3, campionato in cui al comando c'è Matteo Fontana, che però non è al via nella prova delle tre nazioni (Germania, Repubblica Ceca e Austria), l'australiano Taylor Gill (il solo che lo può scavalcare nella generale) è risalito dall'ottava alla terza piazza, ma a oltre un minuto dal battistrada, il turco Alì Türkkan. Sabato si continua con altre sei cronometrate, pari a quasi 104 chilometri.