Yamaha, Ross Brawn nuovo consulente di Pramac Racing. Passa dalla Formula 1 al Motomondiale

A distanza di 13 anni da quando ha lasciato la sua posizione di team principal della Mercedes in Formula 1 Ross Brawn torna in attività in una squadra corse, questa volta però nell'ambito delle due ruote. Brawn ha accettato l'invito di Paulo Campinoti ed entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Pramac Racing, la squadra cliente di Yamaha che partecipa con il pilota'australiano Jack Miller e il turco Toprak RazgatlÕoğlu alla stagione 2026 del MotoGP. Il suo incarico sarà di consulente strategico del team principal. «Nel motorsport, le persone, il lavoro di squadra e lo sviluppo sono sempre al centro di tutto - ha spiegato il 71enne Brawn - Non vedo l'ora di supportare Campinoti e il suo team e di dare il mio contributo dove la mia esperienza può essere utile».

Con il suo impegno in MotoGP, Brawn è ora alla ricerca di una sfida completamente nuova: «La Pramac ha costruito un'organizzazione impressionante con un forte spirito di squadra e obiettivi ambiziosi - ha confermato - e sono entusiasta di far parte del futuro di questa squadra». Campinoti ha espresso la speranza che Brawn possa applicare la formula che è stata vincente in F1 anche al motociclismo: «Oltre alla sua straordinaria carriera e ai suoi successi, ho un'amicizia profonda con Brawn da molti anni, caratterizzata da grande rispetto. Credo che la sua visione, la sua competenza e la sua mentalità vincente possano dare un contributo prezioso alla crescita e allo sviluppo di Pramac». Ross Brawn è stato direttore tecnico di Ferrari tra il 1997 e il 2006. In anni più recenti è stato direttore della Formula 1, svolgendo un ruolo chiave nel rivoluzionario concetto aerodinamico con effetto suolo utilizzato dal 2022 al 2025.