Yamaha si ferma, il team non parteciperà al prossimo Gp del Qatar a causa della situazione in Medioriente

La Yamaha ha annunciato ufficialmente che non prenderà parte al Gp del Qatar. La Yamaha «ha comunicato alla MotoGp la decisione di non prendere parte al Gran Premio del Qatar 2026 del prossimo fine settimana, citando «restrizioni di viaggio a livello aziendale», e ora rischia delle sanzioni da parte del campionato. Il costruttore ha diffuso un comunicato stampa in cui rivela di aver comunicato l'intenzione di non schierare le sue quattro moto nel prossimo weekend di gara sul circuito di Lusail, a causa del conflitto nella regione e dei timori di un'escalation nella guerra in corso tra Stati Uniti e Iran.

«A seguito dell'ultima valutazione della situazione in Medio Oriente, Yamaha non ha individuato motivi sufficienti per modificare le restrizioni di viaggio attualmente in vigore per tutta l'azienda», si legge nella dichiarazione. «Di conseguenza, Yamaha ha informato il Gruppo MotoGp della sua decisione di non partecipare al Gran Premio del Qatar del 2026». «Questa decisione riflette la valutazione di Yamaha sulle informazioni attualmente disponibili ed è indipendente dalle misure implementate dal Gruppo MotoGP e dall'organizzatore dell'evento».