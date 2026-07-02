Yamaha si rilancia con Jorge Martín e Ai Ogura. Sarà la nuova coppia di piloti della prossima stagione

La Yamaha si rilancia con Jorge Martín e Ai Ogura. Il team di motogp ha infatti annunciato la coppia di piloti ufficiali a partire dalla stagioen 2027 e fino al 2026. Martín si unisce a Yamaha «come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello - scrive Yamaha -. Al suo fianco, Ai Ogura rappresenta il futuro.

Dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato, il talento giapponese si unisce al Team Ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha». «Siamo entusiasti di accogliere Jorge e Ai nel Team Ufficiale Yamaha MotoGP mentre entriamo in una nuova era nel 2027 - le parole di Paolo Pavesio, direttore generale del Team -. Assicurare passeggeri di questo calibro sottolinea la nostra ambizione e fiducia nel progetto».