Yamaha svela la moto per il 2026, la prima YZR-M1 dell'era V4. Quartararo: «Impaziente di scoprire come va il propulsore in pista»

Una nuova combinazione di colori sulla carena che avvolge il motore V4, rivoluzionario per il marchio giapponese. La Yamaha ha presentato ufficialmente a Giacarta il Monster Energy MotoGP Team. E' una YZR-M1 completamente ridisegnata, con più azzurro e bianco. Le moto per il Mondiale 2026 sono affidate ancora a Fabio Quartararo e Alex Rins. I vertici del marchio hanno sottolineato l'importante risultato raggiunto in termini di sviluppo con il motore V4 in parallelo, una sfida senza precedenti nell'era MotoGP. «Il motore V4 rappresenta un grande cambiamento e sono impaziente di sentire come si comporta in pista - ha commentato Quartararo - Quest'inverno mi sto allenando duramente e quindi sono pronto per dare tutto».

«La stagione inizia qui, da Giacarta, e sono molto motivato. Voglio portare quest'energia che ho tratto dagli appassionati nella stagione 2026 - le parole di Mir -. La nuova moto ci offre più chance di sviluppo e anche questo dà grande motivazione. Ci attende tanto lavoro, ma non vedo l'ora di iniziare». «Quest'anno il maggior cambiamento è di natura tecnica: partiamo con un progetto completamente nuovo e, senza dubbio, creerà un ambiente emozionante dentro al box, specialmente nei prossimi test e nel primo weekend di gara», ha concluso Massimo Meregalli, team director di Yamaha Motor Racing.