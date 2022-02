Yamaha svela moto 2022 di Quartararo e Morbidelli. Pilota francese rinuncia al numero 1 da campione del mondo

Il team Monster Energy Yamaha MotoGp ha presentato online le nuove moto e i piloti per il mondiale 2022. Guidato da due giovani e competitivi piloti, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, il team è ansioso di iniziare il Campionato del Mondo MotoGP 2022 in Qatar a marzo. La combinazione di colori delle moto Monster Energy Yamaha MotoGp rimane la stessa per il 2022, con la YZR-M1 del team, il box e le tute dei piloti che sfoggiano una sfumatura da «Monster Energy black» a « Yamaha Factory Racing blue». La perfetta miscela tra l’estetica Yamaha e il marchio artiglio immediatamente riconoscibile di Monster Energy è rappresentata anche nel logo del team Monster Energy Yamaha MotoGP e sulle divise del team.

«La vittoria del titolo dello scorso anno è stato il modo migliore per restituire qualcosa di speciale a Monster Energy Company per esprimere i nostri ringraziamenti per il loro continuo supporto e fiducia nel nostro team. Quest’anno, stiamo entrando nel nostro decimo anno con Monster Energy come nostro sponsor e la nostra quarta stagione con loro come nostro title sponsor. Sono completamente immersi e dedicati agli sport motoristici e la nostra forte alleanza globale rende i nostri marchi immediatamente connessi. La vittoria del titolo 2021 con Monster Energy come title sponsor è stata il momento clou assoluto della nostra partnership di successo finora. Lo stesso vale per i nostri numerosi altri sponsor, partner e fornitori ufficiali del team», ha detto Lin Jarvis amministratore delegato Yamaha Motor Racing.