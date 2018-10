Toyota di Tanak in testa al Rally di Catalogna. Neuville (Hyundai) in difficoltà è nelle retrovie

SALOU – Ott Tänak sta lottando come un leone anche in Spagna e continuare a sperare nel titolo iridato. Al volante della Toyota Yaris, l'estone va ancora una volta al secondo riposo al comando della classifica provvisoria. Il Rally di Catalogna è la penultima tappa del Wrc 2018 e per il 31enne pilota del team giapponese è fondamentale vincere.

Per la scuderia Toyota Gazoo c'è poi in ballo anche il titolo costruttori nella cui corsa sembra decisamente avvantaggiata. I favori del pronostico sono dalla sua non soltanto perché precede la Hyundai Motorsport. Tänak, che finora ha vinto una sola speciale, è in testa con quasi 27 secondi su Dani Sordo. Lo spagnolo che guida una delle tre i20 copé della casa coreana ha guadagnato la piazza d'onore virtuale a spese di Elfyn Evans (Ford Fiesta) nella cronometrata che ha chiuso la prima tappa. Fra i due ci sono 2,1 secondi.

Dopo un avvio almeno “stentato” (una dozzina di secondi rimediati dall'estone nei primi 3,2 km), Sébastien Loeb (Citroen C3) ha dimostrato ancora una volta il suo grande temperamento risalendo dalla 27° alla quarta posizione e rimanendo attorno al mezzo minuto di ritardo. È la conferma che “la classe non è acqua”. Il fuoriclasse transalpino è tallonato da Jari Matti Latvala (Toyota Yaris), che nell'ultima frazione di venerdì è balzato dall'ottava alla quinta piazza. Il finnico ha vinto tre stage (4 su 7 per la sua scuderia). Con la seconda Hyundai i20 coupè Andreas Mikkelsen è sesto.

Anche Sébastien Ogier (Ford Fiesta) ha mosso la classifica: al termine della SS07 ha superato Craig Breen con la seconda C3 competitiva (Khalid Al-Qassimi viaggia già con oltre 7 minuti di ritardo). L'irlandese è scivolato in ottava posizione. Thierry Neuville, il belga che che guida il mondiale con la i20 coupé, prova a controllare la corsa, ma delle retrovie, in nona posizione: «Cerchiamo di tenere sotto pressione Ogier. Non gli siamo così lontani», ha commentato. Solo che tra i due ci sono ormai venti secondi. Completa la Top 10 la terza Yaris, quella di Esapekka Lappi. Sabato sono in programma sette cronometrate per poco meno di 122 chilometri. Il mondiale è sempre apertissimo, soprattutto grazie a Tänak.