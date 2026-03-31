Ypsilon Rally2 HF Integrale vincente nel weekend in Italia e Francia. Lancia ha firmato la prima vittoria nel CIAR e nel CF Rallye

La nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale segna una doppiatta nel weekend con le vittorie assolute di Crugnola e Bonato nelle gare di apertura del Campionato Italiano e Francese. Andrea Crugnola, insieme a Luca Beltrame, ha firmato la prima vittoria nel CIAR, al Rally Il Ciocco, imponendo il proprio ritmo nelle fasi decisive della gara e gestendo poi con autorità il vantaggio fino al traguardo finale.

Al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale preparata da FPF Sport, l'equipaggio ha costruito il successo prova dopo prova, chiudendo con un margine di 17«8 sui diretti inseguitori. Sempre in Garfagnana si è svolto il primo appuntamento della seconda edizione del Trofeo Lancia, che ha visto salire sul gradino più alto del podio Simone Di Giovanni e Andrea Colapietro, autori di una prestazione solida. Secondo posto per Edoardo De Antoni, in coppia con Martina Musiari, che hanno combattuto per la posizione contro Moreno Cambiaghi, navigato da Giulia Paganoni, autori del miglior tempo due volte speciali in notturna.

Debutto al Ciocco anche per la più piccola delle Ypsilon da competizione, la rally6, portata in gara dall'equipaggio composto da Lorenzo Verasco e Isabel Gross. Sulle strade francesi del Rallye Le Touquet Pas-de-Calais, prova di apertura del Campionato di Francia Rally, invece, Yoann Bonato e Benjamin Boulloud hanno portato al successo la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale al suo debutto nella serie.

Il sei volte Campione di Francia ha costruito la vittoria con grande lucidità: dopo una prima fase di studio, l'equipaggio Lancia ha preso il comando durante la seconda boucle notturna, disputata sotto la pioggia e in condizioni particolarmente insidiose.