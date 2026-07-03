Zak Brown, team principal della McLaren, mette a tacere le voci: «Non ho un posto nelle mie auto per Verstappen»

«Ogni volta che viene fuori un nome come quello di Max tutti si emozionano ma io non ci ho pensato molto per il semplice fatto che ho solo due posti e non potrei offrirgli una delle mie monoposto. Inoltre, sono molto contento dei miei due piloti». Così il team principal della McLaren, Zak Brown, ha voluto mettere a tacere le voci relative al possibile ingaggio di Max Verstappen. Come ogni estate, il paddock è in fermento per il mercato piloti e il quattro volte campione del mondo, non contento della sua Red Bull, è ritenuto compatibile per il passagio al team campione del mondo 2025. Uno dei due piloti McLaren, Lando Norris, aveva già scherzato ieri sulla vicenda, dicendo che «tutti vogliono venire alla McLaren, non solo Max. Averlo a fianco sarebbe una cosa fantastica - ha aggiunto - ma non è una propettiva seria. Io e Piastri lavoriamo molto bene insieme e continueremo a farlo per molti anni».