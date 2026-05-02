Zanardi, Mattarella: «È profondo il dolore di tutta l'Italia. Sportivo di eccelse qualità». Le reazioni di tutto il mondo

Dalla politica allo sport passando per il mondo dello spettacolo, tutti hanno voluto rendere omaggio ad Alex Zanardi, campionissimo in tutto e per tutto. A partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha espresso «come l'intera Italia profondo dolore» per la morte di uno «sportivo di eccelse qualità: ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito. Divenuto campione paralimpico, è stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo».

Per la premier Giorgia Meloni «l'Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità. Alex Zanardi ha saputo rimettersi in gioco ogni volta, affrontando anche le sfide più dure con determinazione, lucidità e una forza d'animo fuori dal comune. Con la sua umanità, ha dato a tutti noi molto più di una vittoria: ha dato speranza, orgoglio e la forza di non arrendersi mai».

Per la Bbc, Zanardi era «un eroe del XXI secolo che ispirato milioni di persone», e anche la tedesca Frankfurter Allgemeine dedica ampio spazio alla notizia della morte del campione della resilienza. Dalla politica al mondo dello sport emozionano le parole della campionessa paralimpica Bebe Vio : «siamo diventati colleghi nel 2009, avevo 12 anni ed ero molto spaesata e spaventata. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto». Dal mondo paralimpico alla Formula 1 - a Miami 1' di silenzio prima del via della gara sprint - il ricordo dell'amico e n.1 del Circus Stefano Domenicali: «porterò sempre con me la sua straordinaria forza. Ha affrontato sfide che avrebbero fermato chiunque, eppure ha continuato a guardare avanti, sempre con un sorriso e una determinazione incrollabile che hanno ispirato tutti noi».

E poi la Ferrari impegnata a nel Gp di Miami lo celebra come «un vero pilota e un uomo straordinario, è stato un'ispirazione per molti. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari». Sulla stessa linea le parole del presidente della scuderia di Maranello John Elkann secondo cui Zanardi «nel mondo delle corse ha costruito una carriera di grande valore, distinguendosi per passione e spirito competitivo. Anche oltre l'automobilismo». Tifoso prima del Bologna e poi della Roma, per Zanardi è arrivato l'abbraccio anche del calcio a partire dalla Juventus che lo ha definito «esempio di dedizione, passione e amore per lo sport e per la vita».

Emozioni forti anche quelle suscitate dal ricordo da parte del mondo dello spettacolo e in particolare della musica con Vasco Rossi che ha reso omaggio ad «una leggenda. Con il suo grande coraggio e la forza di chi non si arrende mai.. ha insegnato a tutti noi che 'niente è impossibile'. Viva Alex Zanardi!!!". «Ciao Alex - questo il saluto di Gianni Morandi con un video in cui lui e l'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico interpretano 'My Way' - Hai trasformato il coraggio in sorriso. Oggi resta solo un grazie immenso»