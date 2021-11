Zhou in Alfa Romeo, primo cinese in F1. Nel 2022 affiancherà Bottas. Giovinazzi: «Formula 1 spietata, il denaro che detta le regole»

L’ Alfa Romeo Racing ha ufficializzato l’arrivo del 22enne cinese Guanyu Zhou al posto di Antonio Giovinazzi. Sarà lui a far coppia nel Mondiale 2022 con il pilota finlandese (ex Mercedes) Valtteri Bottas. Si tratta del primo pilota cinese a correre come prima guida in Formula 1. Zhou attualmente è impegnato nella Formula 2 e occupa la seconda posizione in classifica alle spalle del pilota australiano Oscar Piastri ingaggiato dalla Renault Alpine. Zhou, oltre al valore in pista che dovrà dimostrare anche in Formula 1, garantisce all’ex team Sauber un’importante sponsorizzazione, pari a circa 30 milioni di euro. «La pronuncia giusta è ‘Giò - ha detto a Sky il team principal Frédéric Vasseur - forse così è più semplice per tutti. Lui è una buona combinazione di vari pilastri: è secondo in Formula 2, può ancora vincere il campionato e ha ottenuto ottime vittorie in questa stagione.

Poi non dobbiamo nascondere che avere un pilota cinese in squadra è un’ottima opportunità per gli sponsor e per tutti in Formula 1». L’arrivo di Zhou in Formula 1 toglie dalla griglia del Circus l’unico pilota italiano: «Antonio - ha aggiunto Vasseur - ha trascorso tre stagioni in Formula 1, è stata una lunga collaborazione e, dal mio punto di vista, anche positiva. Ora dobbiamo cominciare un nuovo percorso, con un nuovo regolamento. E questo ha portato alla decisione di puntare su Zhou. Ha avuto un bel miglioramento nell’ultima stagione e dobbiamo tenere a mente che quando è entrato nel team arrivava da due stagioni senza gareggiare. L’inizio della collaborazione è stata un pò difficile, però l’abbiamo tenuto in squadra e alla fine il suo livello di prestazioni è stato buono. Sicuramente l’arrivo di Zhou è una combinazione di fattori. E non ha solo a che vedere con Antonio, non è sicuramente colpa sua. Certo, a volte potevamo aspettarci qualcosa di meglio da lui, ma questo vale per tutti. Vale per i piloti e per chiunque altro».

«La F1 è talento, macchina, rischio, velocità. Ma sa anche essere spietata, quando a dettarne le regole è il denaro». Il pilota di Martina Franca Antonio Giovinazzi ha commentato sui social la scelta del suo team, l’ Alfa Romeo Racing di sostituirlo con il cinese Guanyu Zhou: «Io credo nelle piccole e grandi vittorie raggiunte grazie ai propri mezzi». Pubblicando poi la sua prima immagine su quattro ruote, ha spiegato di non volersi arrendere: «Questa è stata la mia prima foto su una F1, l’ultima non è ancora stata scattata».