Zhou Guanyu alla Cadillac come pilota di riserva per la stagione 2026. Il team Usa avrà al volante Valtteri Bottas e Sergio Perez

La Cadillac ha annunciato che Zhou Guanyu si è unito al team come pilota di riserva in vista della stagione d'esordio in Formula 1. Zhou, che ha corso per la scuderia Alfa Romeo/Kick Sauber tra il 2022 e il 2024, è l'ultimo nome ad essere confermato come parte della squadra americana, con Valtteri Bottas e Sergio Perez come piloti titolari, mentre l'ex pilota IndyCar Colton Herta ricoprirà il ruolo di collaudatore. Durante la sua permanenza in griglia, Zhou ha preso parte a 68 Gran Premi e ha ottenuto punti in sette occasioni, tra cui il suo debutto al Gran Premio del Bahrain nel 2022. Il ventiseienne ha anche ottenuto l'unico piazzamento a punti della Kick Sauber nel 2024 in Qatar. Dopo aver lasciato la squadra alla fine di quella stagione, Zhou, primo e finora unico pilota di F1 cinese, si unì alla Ferrari con un ruolo di riserva, svolgendo attività in pista e al simulatore, oltre a partecipare ai programmi di test delle vetture precedenti.

Ora porterà la sua esperienza alla Cadillac, mentre la Ferrari fornirà al team il propulsore e il cambio nel 2026. «Sono felice di unirmi al team Cadillac di Formula 1 come pilota di riserva prima del suo debutto in Formula 1», ha dichiarato Zhou. «Questo è uno dei progetti più grandi ed entusiasmanti che questo sport abbia mai visto. Ho lavorato con Graeme Lowdon e Valtteri per molti anni in diversi ruoli, quindi entrare a far parte del team è come tornare in famiglia. Avendo maturato una recente esperienza in pista e nello sviluppo delle vetture fuori pista, so di poter apportare un enorme valore aggiunto al team Cadillac di Formula 1 e non vedo l'ora di supportarli al meglio delle mie possibilità".