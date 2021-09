A Cannes il concept dell’X60 di Prestige, yacht di 18 metri che sarà varato a novembre e presentato a Miami nel 2022

Ancora in costruzione, non sarà in acqua allo Yachting Festival, ma il concept del nuovo Prestige X60 è stato già definito in tutti i dettagli e verrà presentato a Cannes utilizzando un modello in scala, video virtuali e rendering (come quello da noi mostrato). Il varo della prima unità è previsto in autunno ed entro novembre la barca sarà consegnata al suo primo armatore; a febbraio del 2022, poi, sarà finalmente presentata al Salone di Miami. Nei piani del cantiere francese c’è infatti la conquista del mercato americano, oltre quello europeo. Obiettivo, questo, perseguito puntando su armi collaudate come l’originalità dell’architettura, la ricerca di spazi vivibili inusitati per imbarcazioni di questa misura (18 metri), sull’audacia e la bellezza del design italiano, il lusso e la ricercatezza di arredi e finiture.

“Abbiamo creato questo concept ispirandoci ai nuovi stili di vita, con più spazi e una maggiore sintonia con la natura, ricercando il meglio per chi intende condividere il piacere di andar per mare con la famiglia e gli amici” dice Erik Stromberg, direttore marketing di Prestige. Gli fa eco il designer Giovanni Garonni, spiegando che “la scommessa era di inventare un nuovo stile di yacht, facendo in modo che a bordo ci si possa sentire come in un loft o, se preferite, come in un’isola sul mare”.

Tutto ciò dovrebbe servire a rafforzare la posizione del marchio francese nel segmento degli yacht di lusso di dimensioni medio-grandi. Come già avvenuto per il “fratello maggiore” X70, il 60 reiventa infatti gli spazi a bordo, infrangendo i codici prestabiliti con soluzioni come l’asimmetria dei passavanti sul ponte principale e il passaggio a babordo tramite l’unico passavanti o il flybridge. E ancora: l’infinity cockpit si apre su un salone extra large che invita i passeggeri a godere di ogni momento vissuto a bordo. “Tutto è stato pensato per vivere sull’acqua come a casa” informa una nota del cantiere diffusa alla vigilia dell’anteprima a Cannes.

Tra le tante chicche che faranno dell’X60 una barca “fuori dal coro” ci sarà anche un flybridge più grande del 30% rispetto a un fly tradizionale: in pratica una vera e propria zona living dove sarà possibile godere di una vista unica sull’orizzonte. Punto di ritrovo ideale, di facile accesso, questo grande flybridge è stato progettato prevedendo anche numerosi spazi di stivaggio, una cucina centrale e una zona pranzo. A richiesta sarà comunque possibile attrezzare gli spazi a proprio piacimento.

Altro “valore aggiunto” è rappresentato dal beach club, che offre un ulteriore spazio per attività ricreative in mare e un’impareggiabile vicinanza all’acqua. Questa nuova zona living è composta da un’ampia area prendisole, prevede la disponibilità di una doccia ed è dotata di illuminazione e di un sistema audio indipendente. Quanto al ponte di prua, pure è stato concepito per ospitare un’altra area relax destinata al comfort e al benessere.

All’interno dell’X60, viene reinterpretata l’organizzazione degli spazi e delle sistemazioni: la cucina centrale, aperta e completamente attrezzata con nuovi armadi dotati di un sistema di apertura elettrico, è il cuore della vita a bordo. Vicino al posto guida, un salottino permette di mettersi comodi per isolarsi o per fare compagnia a chi si trova ai comandi. Per quanto riguarda la cabina armatoriale, l’accesso dal ponte principale è completamente privato. Il ponte inferiore include le cabine Guest e VIP nonché vari bagni, per assicurare il massimo comfort.

Grande attenzione è stata riservata anche alla decorazione degli interni realizzata da Valentina Militerno, creatrice di atmosfere nelle ville più grandi e lussuose. L’interior designer definisce infatti ogni yacht come “un luogo di eccezione”. Tra le tante particolarità spiccheranno le forme, le geometrie e i colori originali, diversi dai tradizionali riferimenti dello yachting. Quanto agli arredi sono stati selezionati tra i marchi più prestigiosi.

Non sono state fornite, per ora, informazioni sulla motorizzazione e sulle prestazioni. E’ invece certo che oltre all’anteprima virtuale del nuovo X60, il cantiere francese presenterà a Cannes anche i Prestige 42, 520, 590, 690, 460S e X70: una gamma completa di yacht di successo, per i quali le richieste del mercato hanno superato la disponibilità di prodotto, imponendo tempi di attesa che ormai oscillano tra uno e due anni.