A Cannes in anteprima mondiale il nuovo 1212 Ghost, motoscafo sportivo Made in Austria di Frauscher Boats

SAN CARLO A GARGNANO SUL GARDA - Sarà una delle novità presentate in anteprima mondiale al prossimo Salone di Cannes (8-13 settembre) e con ogni probabilità sarà anche un protagonista nella fascia di mercato attorno ai 12 metri. Parliamo del 1212 Ghost di Frauscher Boats, il cantiere austriaco rappresentato in Italia da Nautica Feltrinelli, che negli ultimi anni ha saputo conquistare la scena con motoscafi di grande personalità come il 1414 Demon e il Frauscher 1017, imbarcazioni di 14 e 10 metri, tra le quali andrà a collocarsi il nuovo 1212.

Come i modelli che l’hanno preceduto, anche il Ghost (Fantasma) verrà proposto con soluzioni di stile ispirate alla sportività e caratterizzate da linee nette e decise. L’obiettivo dichiarato del cantiere è infatti “reinterpretare e sottolineare il linguaggio del brand, dandogli un’impronta ancor più innovativa e originale”. Tutto ciò, in una fascia di mercato finora inesplorata dal cantiere austriaco.

Secondo le (poche) anticipazioni concesse, il nuovo motoscafo di 12 metri (per la precisione 11,90) si distinguerà per l’ampio ponte in teak, il parabrezza senza cornice e la prua verticale. Altri elementi di spicco dovrebbero essere le grandi prese d’aria laterali (già viste sul 747 Mirage e sul 1414 Demon) destinate a caratterizzare il profilo in modo netto e riconoscibile.

La parte poppiera sarà invece caratterizzata dalla generosa piattaforma in teak, che è parte integrante della struttura ed è incorniciata da una innovativa profilatura aperta delle murate. Confermati, come sui modelli che hanno preceduto il 1212 Ghost, i due lettini prendisole affiancati, mentre il pozzetto si distingue per le due dinette a L speculari fra loro.

Stranamente né il cantiere produttore né l’importatore Feltrinelli hanno fornito anticipazioni su motorizzazione (entrobordo), prestazioni ed eventuale spazio fruibile sotto coperta, riservandosi di rivelare il tutto in occasione di un evento sul lago di Garda che precederà la presentazione a Cannes.

Quanto alla partecipazione al primo evento fieristico del dopo-Covid, Stefan Frauscher ha tenuto a dichiarare: “Siamo felici e orgogliosi di tornare a Cannes nonostante le circostanze particolari e speriamo di poter offrire il meglio ai nostri clienti di oggi e a quelli futuri”. Al Salone francese, tra l’altro, il cantiere austriaco presenterà, accanto al nuovo 1212 Ghost, anche alcuni dei più affermati modelli Frauscher tra cui il recente 1414 Demon Air.