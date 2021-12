A Düsseldorf il maxi-RIB Sacs Rebel 55 con murate abbattibili. Grande punta su comfort e prestazioni

RONCELLO - In casa Sacs si ostinano a chiamarli ancora gommoni. Ma i nuovi gioielli della linea Rebel sono veri e propri yacht, e l’ultimo in arrivo, il Sacs Rebel 55 che vedremo in anteprima mondiale al Boot di Düsseldorf (22-30 gennaio 2022) è un’imbarcazione di 17 metri capace di offrire quattro comodi posti letto (più uno, a richiesta) in due cabine con bagno e doccia separata, oltre che una confortevole e moderna zona living. All’esterno, poi, sono previste soluzioni assai simili a quelle delle imbarcazioni in vetroresina: su tutte le murate abbattibili, utili per godersi gli spazi all’aperto nelle giornate dedicate ai bagni di mare.

Come già avvenuto per il Sacs 47 Rebel, anche questo “fratello maggiore” è stato progettato dal cantiere brianzolo con il contributo di Christian Grande, designer puntualmente concentrato sull’originalità dello stile (immancabile il ripudio della classica prua appuntita) e sulla ricerca di soluzioni mirate a conciliare sportività, comfort e versatilità. Basti dire, in proposito, che a fronte di una portata massima di 22 persone, la nuova ammiraglia della linea Rebel di Sacs può raggiungere la velocità massima di 37 nodi con due entrobordo Volvo Penta IPS 950 da 725 hp per complessivi 1066 cv. E ancora meglio – assicura il cantiere – si potrà fare motorizzando l’imbarcazione con quattro fuoribordo Mercury da 600 hp, per un totale di 2.400 cavalli!

“Il carattere sportivo del maxi-RIB si esprime nettamente, nonostante i volumi generosi, grazie a dettagli quali le prese d’aria a snorkel, l’hard-top sospeso come una grande ala sul pozzetto e i poderosi profili “T-foam”, che suddividono con equilibrio la massa del Rebel 55”, spiega Christian Grande. E aggiunge: “Il profilo della tuga prende slancio immergendosi dietro le linee delle falchette, che a centro barca risalgono verso prua proteggendo i passavanti; qui ampie sagome vetrate offrono l’emozione di godere della vista della superficie dell’acqua senza nulla togliere alla sicurezza, una sensazione che certamente anche le famiglie apprezzeranno”.

La vocazione conviviale emerge osservando gli spazi a bordo, sia interni sia esterni, dove il design di Christian Grande e la disposizione degli elementi – assicura il cantiere - sono in grado di “scaldare” l’atmosfera a bordo, offrendo ambienti raffinati, accoglienti e confortevoli. La coperta è caratterizzata, al centro del pozzetto, da una cucina di dimensioni uniche per questa tipologia d’imbarcazione; verso poppa, lo spazio a disposizione prosegue con due divani contrapposti a creare una zona living convertibile a pranzo, ed infine un grande prendisole.

La dinette presenta un doppio divano e prendisole in pozzetto. Gli ampi spazi di prua sono poi raggiungibili comodamente grazie alla configurazione walkaround, con postazione di guida e tre posti allineati al centro: una configurazione resa possibile dalla larghezza della barca, che raggiunge i 5,24 metri. Si fanno apprezzare, nella zona di prua, anche un comodo divano fronte mare ed un secondo prendisole. Se non bastasse, emerge una chiara cura dei dettagli osservando le superfici verticali che alternano legni, verniciature metalliche e rivestimenti in tessuto.