A Monaco il salone del lusso e del glamour: 120 superyacht in mostra, 43 in anteprima mondiale. Italiani protagonisti

Dopo Cannes, la stagione dei saloni nautici prosegue nel Principato di Monaco, dove è in programma, dal 23 al 26 settembre, nella lussuosissima cornice di Porto Hercule, la 35ma edizione del Monaco Yacht Show, evento dedicato esclusivamente alla nautica di lusso, ovvero a super yacht e mega yacht. Saranno circa 120 le imbarcazioni in mostra, di cui 43 annunciate in anteprima mondiale. Ammiraglia annunciata il Nixie di Lürssen, gigante di 102,4 metri.

I cantieri italiani (titolari del 52% della produzione mondiale di superyacht) saranno, come tradizione, grandi protagonisti, con i colossi Azimut-Benetti, Baglietto, Ferretti Group e Sanlorenzo in prima linea. Ma non solo: tra i nomi più noti del made in Italy non mancheranno, tra imbarcazioni nuove e usate, quelli di Amer, Arcadia, Admiral, Next Yacht Group (con le novità dei brand AB Yachts e Maiora), Cantiere delle Marche, Codecasa, Overmarine (con Mangusta), Palumbo (con Columbus e ISA Yachts), Rossinavi, Sirena, Tankoa, Tecnomar.

Come già a Cannes, Azimut schiererà il Grande 44M e la navetta 35 Custom Line, mentre la consociata Benetti si presenterà con due superyacht in anteprima mondiale, il 67 metri ibrido Dagger e il full custom di 50 metri Perseverance. Baglietto esibirà il Fast 50 e il T60, lo yacht più grande mai costruito a La Spezia, mentre Ferretti Group affiderà a Riva il ruolo di protagonista con la neonata ammiraglia di 54 metri. Dopo aver incantato Cannes con lo She, a Montecarlo Sanlorenzo punterà invece sul 74Steel Silver Fox, primo esemplare della nuova serie in acciaio. Il Made in Italy spiccherà anche tra i tender di lusso, altro settore in cui non temiamo rivali, disponendo di una flotta di veri e propri mini-yacht, day cruiser o imbarcazioni sportive ad alte prestazioni dotate di qualità fuori del comune, dalla velocità all’autonomia.

Riservata ad un pubblico elitario, la manifestazione monegasca rappresenta davvero un unicum nel panorama degli eventi fieristici dedicati alla nautica. In nessun altro posto del mondo si registra una concentrazione tanto alta di qualità, tecnologia, design, innovazione, lusso. Sono rappresentati, con i migliori cantieri del mondo, i principali settori dell’industria: fornitori di equipaggiamenti, interior designer, produttori di motori, broker marittimi e altre aziende di livello mondiale.

Organizzato sotto l’alto patronato di Sua Altezza Serenissima il principe Alberto II di Monaco, l’evento è sostenuto dalla Monte-Carlo Société des Bains de Mer, che promuove il lusso e il turismo nel Principato. Non dovrebbe sorprendere più di tanto, dunque, sapere che l’accesso al salone, per una visita, ha costi impensabili per comuni mortali: il pass giornaliero costa 770 euro dal giovedì al sabato; molto meno, 400 euro, il pass del mercoledì, ma non dà accesso a tutte le banchine; il pass VIP costa tra 1.980 e 3.300 euro (dipende dal giorno) e include l’accesso all’intero salone e servizi esclusivi. E’ previsto anche un programma Prestige VIP Guest che offre un’esperienza su misura, con tariffa su richiesta.

Vi chiedete quanta gente potrà permettersi di accedere a questo autentico bazar dei sogni? In genere l’affluenza registrata agli ingressi di Port Hercule s’è attestata sui 30.000 visitatori. In genere, sono le stesse aziende espositrici ad accaparrarsi una parte dei pass, per poi distribuirli in omaggio ai loro ospiti. Ma non solo: tradizionalmente nei giorni del salone monegasco è intensissimo il traffico di aerei privati che atterrano nel vicino aeroporto Nice Côte d’Azur; intenso anche il via-vai di elicotteri, di Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Porsche, Bentley, Rolls… Se non qui, dove?

Ma al di là del luccicante contorno, del lusso e del glamour, gli organizzatori monegaschi tengono a far sapere, alla vigilia dell’apertura del loro salone, che “il Monaco Yacht Show è l’unico evento mondiale dedicato agli yacht oltre 25 metri, una piattaforma fuori dal comune, dove è possibile scoprire le ultime innovazioni e trovare ispirazione per ordinare il meglio che il mercato può offrire. In quattro giorni – afferma Toby Moore, CEO di Informa Prestige, organizzatore della fiera – è possibile scoprire le ultime innovazioni, trovare ispirazione per ordinare l’imbarcazione dei propri sogni e trattare con i costruttori o con i broker che ne cureranno il charter”.

Come consuetudine, non mancano iniziative mirate a valorizzare alcuni aspetti della produzione nautica. Tra queste spicca la Designer Gallery, situata vicino alle banchine espositive: è uno spazio privilegiato per incontrare designer e architetti navali e scoprire alcuni dei loro progetti futuri attraverso l’installazione interattiva Immersive Experience. In primo piano, come ormai tradizione irrinunciabile per ogni evento fieristico, anche la questione ambientale.

Il programma Blue Wake valorizza gli espositori impegnati in uno yachting più sostenibile e responsabile. Preservare gli oceani, ridurre l’impatto ambientale dello yachting, far incontrare acquirenti attenti alla sostenibilità delle attività umane e progettisti di imbarcazioni capaci di conciliare lusso e responsabilità ambientale… Questi sono i princìpi del programma, sviluppato in collaborazione con la Water Revolution Foundation. Nei piani annunciati alla vigilia del salone c’è dunque l’impegno a rendere visibili soluzioni di risparmio energetico, propulsione ibrida e design ecosostenibile. Obiettivo dichiarato: “Conciliare sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato dello yachting”.