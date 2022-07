A Portofino prima colonnina per ricarica barche elettriche. Con 50 cent al kw/h consente “pieno” di energia in circa un’ora

PORTOFINO - Barche elettriche, a Portofino il primo punto ricarica della Liguria. Inaugurata questa mattina la colonnina Enel X Way installata sul molo del famoso borgo ligure. Il punto ricarica consente, al costo di circa 50 centesimi al kw/h, un “pieno” di energia in circa un’ora, fino a 75kW in DC e 22kW in AC, coprendo tutti gli standard al momento sul mercato. «Ci sono circa 500 colonnine Enel di ricarica per auto in Liguria - spiega Lorenzo Rambaldi, responsabile innovazione e sostenibilità di Enel X Way - una sola per la nautica ed è a Portofino. Partiamo da qui, da uno dei luoghi più conosciuti e più belli al mondo per ampliarci nel Tigullio e in Liguria».

«Siamo molto orgogliosi di compiere questo passo insieme ad Enel X Way, dotando il nostro porto di una infrastruttura che farà da modello per altre marine d’Italia - ha detto il sindaco di Portofino Matteo Viacava -. Tale scelta va in direzione con quanto di buono è stato intrapreso lo scorso maggio, con il lancio del progetto ‘Portofino Carbon Freè. Avere soluzioni a basso impatto per il trasporto su acqua e su gomma rimane uno degli obiettivi cui miriamo con maggior interesse». Alla presentazione della nuova infrastruttura era presente anche l’assessore regionale Giacomo Giampedrone: «È un passo importante e il fatto che lo faccia Portofino - ha sottolineato - è un bel segnale. Spesso si parla di transizione ecologica ma poi non vediamo i fatti. Oggi dalla Liguria arriva un bel segnale». La fruizione della colonnina sarà disciplinata in fasce orarie prestabilite compatibilmente con la disponibilità dell’ormeggio vicino.