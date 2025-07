AB 110S: ecco il progetto di AB Yachts e EXE Design per uno yacht con fly “a scomparsa”, 8+2 posti letto e velocità di 48 nodi

Si chiama AB 110S. Per ora non sono stati ancora comunicati i tempi previsti per il varo dell’unità numero 1, però si tratta di un progetto ambizioso, di grande interesse, per i contenuti tipici del marchio viareggino parte di Next Yacht Group: da sempre un brand votato alla produzione di imbarcazioni ad alte prestazioni, pensate per chi cerca il massimo in termini di design, manovrabilità e velocità. Non per niente i suoi prodotti hanno contribuito a rivoluzionare lo yachting con un know-how costruttivo di derivazione aerospaziale, che si traduce in scafi ottimizzati, propulsione a idrogetti e un sofisticato controllo elettronico dell’assetto.

La new entry appena annunciata prefigura un’imbarcazione di quasi 34 metri (33,70), con baglio massimo di 6,80, in grado di distinguersi per forme accattivanti, per un design d’ispirazione automobilistica, anima tecnologica e prestazioni da primato. La motorizzazione sarà affidata infatti a 3 motori MAN V12X-2200 in grado di assicurare una velocità massima di 48 nodi. “Prestazioni – assicura il cantiere – che si uniranno alle note caratteristiche tipiche degli Yacht AB, ovvero capacità di offrire anche spazio e comodità a bordo, assenza di vibrazioni e totale insonorizzazione della sala macchine, rese possibili dall’efficienza silenziosa degli idrogetti, che garantiscono un comfort di navigazione straordinario”.

“Il progetto – dice Stefano Bedoni di EXE Design - nasce dall’incontro tra il linguaggio stilistico dell’automotive, concepito per esaltare le prestazioni della versione Sport, e una profonda conoscenza delle esigenze tecniche e funzionali della nautica. Del resto – aggiunge il progettista - Exe Design affonda le proprie radici proprio nel car design, da sempre uno dei nostri principali ambiti di attività, e al contempo possiamo vantare un’esperienza ultraventennale nella progettazione nautica. È da questa doppia competenza che prende forma un’imbarcazione in cui i due mondi si fondono con armonia e competenza, un approccio trasversale che rappresenta il valore vero aggiunto del nostro intervento”.

La silhouette della barca si sviluppa dunque su due ponti, ma la vera chicca è rappresentata dal fly bridge “a scomparsa”, ovvero una sovrastruttura che non intacca la sportività della linea, e anzi contribuisce a guadagnare spazio vivibile all’aperto e anche al chiuso. Il progetto prevede infatti che questa barca dal profilo filante, slanciato e “leggero”, possa ospitare fino a 8+2 persone nelle sue quattro cabine situate sul ponte inferiore.

“Le linee esterne – dicono in casa AB Yacht - sono modellate per esaltare l’aerodinamicità e per conferire una forte identità stilistica, trasmettendo dinamismo anche in rada”. Ma oltre il design sportiveggiante e il comportamento dinamico, con AB 110S prende forma anche un’interpretazione originale del concetto di lusso: comfort e anima sportiva si fondono infatti in un’imbarcazione che incarna l’artigianalità made in Italy.

A giudicare dai primi rendering diffusi dal cantiere si fa apprezzare, sul ponte principale, la personalità decisa che si unisce a un ambiente accogliente pensato per il piacere della convivialità: il pozzetto di poppa ospita un’ampia area prendisole con divani e arredi dalle linee leggere, mentre il mobile bar, al servizio di entrambi gli ambienti esterni e interni dell’imbarcazione, crea un continuum funzionale e visivo.

Tra le soluzioni pensate per esaltare il comfort a bordo e l’estetica spicca anche l’innovativo sistema di copertura estensibile del pozzetto di poppa: un meccanismo raffinato e funzionale, composto da doghe scorrevoli che si compattano con un movimento fluido a scomparsa, ampliando con estrema naturalezza la superficie ombreggiata. “Pensato per migliorare la vivibilità degli spazi esterni sia in rada sia in navigazione, questo sistema – spiegano i progettisti - rappresenta una vera evoluzione nel modo di concepire il relax a bordo: massima protezione, senza rinunciare alla leggerezza delle linee, alla linearità del design e allo spirito sportivo che definisce ogni AB Yachts”.

Tra la timoneria e il salone spicca un’altra caratteristica innovativa: un tettuccio apribile con tambuccio trasparente che favorisce la ventilazione naturale e la diffusione della luce, riducendo la dipendenza da climatizzazione e illuminazione artificiale. Una soluzione funzionale che dovrebbe valorizzare le risorse naturali, rispettare l’ambiente e migliorare concretamente la qualità della vita a bordo.

A prua è protagonista il flying couch: un divano rialzato e avvolgente che regala una vista panoramica sul mare, permettendo di apprezzare le qualità dinamiche dell’imbarcazione e di vivere l’emozione del mare da un punto di vista privilegiato.

Sul fly deck, l’AB 110S svela la sua essenza più sportiva e raffinata con l’hard-top a scomparsa, vero elemento distintivo di questo modello. Un dettaglio tecnico di grande fascino, perfettamente integrato nella linea filante dell’imbarcazione, che ne preserva intatta la silhouette slanciata e il carattere dinamico.

Grazie a un movimento fluido, rapido e silenzioso, l’hard-top consente di modulare con estrema facilità le zone d’ombra, adattandosi in tempo reale alle diverse esigenze di bordo: può infatti coprire la zona di guida o il prendisole, garantendo il massimo comfort in ogni condizione, senza mai compromettere l’armonia del design.

La postazione di comando centrale, dotata di una poltrona tecnica biposto richiudibile con sistema valvare a scomparsa, dovrebbe assicurare massimo controllo e visibilità, mentre l’area living del ponte superiore, accogliente e generosa, invita alla convivialità e al relax, nel pieno rispetto dello stile firmato AB Yachts.