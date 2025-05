AB Yachts al Salone di Venezia con l’AB 100, 30 metri di stile e velocità fino a 60 nodi (in versione Superfast)

E’ una primavera di successi quella che sta vivendo AB Yacht, il cantiere viareggino di Next Yacht Group, che presenta al Salone di Venezia il suo AB 100, yacht planante di 30 metri in grado di toccare, nella versione Superfast, la velocità di 60 nodi! La partecipazione alla fiera della Serenissima arriva infatti dopo aver festeggiato con l’AB 110 la vittoria ai World Superyacht Awards 2025, aver varato due nuove unità e consegnato al suo fortunato armatore la nuova ammiraglia AB 130: un’imbarcazione tutta da scoprire che ridefinisce l’esperienza di navigazione ad alte prestazioni, testimoniando una volta di più i meriti di un’azienda che da tempo si distingue per un know-how costruttivo d’eccellenza, di derivazione aerospaziale, mirato alla costruzione di scafi ottimizzati, in materiale composito, con propulsione a idrogetti e un sofisticato controllo elettronico degli assetti.

Nel cuore di questa primavera di grande slancio, il cantiere controllato da Sebastiano Fanizza (ceo di Next Yacht Group) ha deciso dunque di cogliere l’occasione del Salone di Venezia per sondare il mercato dal versante adriatico, territorio che guarda all’Est europeo, dove non tutti i grandi nomi del made in Italy nautico si sono ancora cimentati. E lo fa con un modello di successo, il succitato AB 100 (già varate 10 unità), uno yacht “fuori dal coro”, in grado di rappresentare al meglio la filosofia progettuale e gli obiettivi perseguiti dal cantiere.

Lo ha detto chiaramente lo stesso ceo Fanizza, ricordando, nell’immediata vigilia della fiera veneziana, che “AB Yachts sta vivendo una stagione di forte crescita e rinnovamento, che vede impegnata l’azienda a consolidare la leadership nel segmento delle imbarcazioni ad alte prestazioni. Ogni traguardo che raggiungiamo – ha sottolineato il manager - riflette la nostra volontà di spingere sempre più avanti i confini di velocità, tecnologia e design, con un occhio attento ai desideri di personalizzazione dei nostri armatori. Oggi più che mai, il nostro obiettivo è offrire esperienze di navigazione senza paragoni, anticipando le aspettative degli armatori di domani e ascoltando con attenzione i desideri di chi sceglie di navigare con noi.”

I visitatori della sesta edizione del Salone di Venezia avranno dunque la possibilità di vedere, lungo le banchine dell’Arsenale, un’imbarcazione di 30 metri, costruita in composito, definita dal cantiere “emblema di velocità e stile”, capace di sfrecciare a 50 nodi nella versione standard, a 60 nella Superfast. Tutto ciò assicurando una navigazione silenziosa e priva di vibrazioni, con spazi raffinati e luminosi che esaltando il comfort e la connessione con il mare. I posti letto disponibili sono 9 in 4 cabine, più 4 in due cabine per l’equipaggio, ma il cantiere tiene a dire che “gli interni e gli esterni sono completamente configurabili, su richiesta dell’armatore”.