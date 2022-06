Accordo Nauta Design-Wider per il progetto Moonflower, superyacht ibrido in acciaio e alluminio di 72 metri

FANO - La costruzione è appena cominciata e il varo non avverrà prima del 2025, ma il progetto è stato definito in tutti i dettagli e tutto lascia immaginare che fra tre anni la nautica di lusso italiana si arricchirà di un altro capolavoro: parliamo del Moonflower 72, superyacht in acciaio e alluminio lungo 72 metri che nasce da un accordo tra Nauta Design e Wider, e in particolare tra Mario Pedol, cofondatore dello studio di architettura milanese, e Marcello Maggi, che è a capo di W-Fin Sarl, la holding che detiene il 100% di Wider.

I due veterani del mondo dei superyacht si sono subito trovati in sintonia e immediatamente il progetto preliminare è stato condiviso. Entro il 2025 vedremo dunque un superyacht d’avanguardia, capace di esaltare non solo lo stile e la vivibilità a stretto contatto con l’ambiente marino, ma anche la tecnologia più avanzata, grazie all’impiego di un sistema di propulsione ibrida di ultima generazione.

“Il nuovo yacht – spiega Mario Pedol - avrà ha tutte le soluzioni di un design moderno ma senza tempo, con attenzione alla vivibilità a bordo e alla massima connessione con l’ambiente marino, caratteristiche fondamentali di tutti i progetti Nauta. Con Wider abbiamo trovato il giusto cocktail di tecnologia e organizzazione del team per trasformare il progetto in realtà”.

A giudicare dai rendering illustrati con largo anticipo lo stile esterno rifletterà la consueta calligrafia di Nauta per uno stile pulito e ordinato, senza dettagli troppo ricercati o superflui. Nonostante le dimensioni, si profila dunque una imbarcazione in grado di trasmettere leggerezza al primo impatto, e una qualità della vita a bordo esaltata dai collegamenti esterni/interni senza soluzione di continuità. “Le linee prevalentemente orizzontali e l’ampio uso del vetro – spiegano i progettisti - sottolineano le proporzioni equilibrate, mentre la linea smussata a centro barca aggiunge un aspetto dinamico allo scafo dislocante”.

Una delle caratteristiche principali del design esterno è il sistema The Island brevettato da Nauta Design, un aft/deck beach club estensibile che esalta il contatto con l’acqua grazie alle terrazze laterali abbattibili e fornisce un unico spazio walkaround consentendo agli ospiti di muoversi liberamente da un lato all’altro.

L’imbarcazione sarà dotata, come detto, del sistema di propulsione ibrida Wider, che prevede due generatori a velocità variabile da 1860 kW l’uno e un gruppo di batterie al nichel sodio di circa 1 MW. Più in dettaglio, grande attenzione è stata dedicata al recupero dell’energia dispersa sotto forma di calore nonché all’ottimizzazione del funzionamento delle dotazioni di bordo per aumentare l’efficienza e ridurre i consumi utilizzando l’intelligenza artificiale. Scelte in perfetta sintonia con la cultura di Wider, che anche in questo progetto intende dare un ruolo importante all’utilizzo delle più recenti innovazioni e tecnologie per una totale armonia con il mare e l’ambiente.

Sulla motorizzazione termica di base e sulle prestazioni non è stata fornita, per ora, alcuna informazione. Si sa soltanto che il Moonflower sarà uno yacht con carena dislocante, a bordo del quale si potranno fare lunghe crociere senza porsi il problema del rifornimento. Non sono state fornite, per ora, neanche informazioni sulle cabine per armatore, ospiti ed equipaggio, né sulle prestazioni. Zero notizie anche sul prezzo, come consuetudine nel mondo della nautica di lusso, da sempre arroccata in una torre d’avorio, insensibile alla curiosità di comuni mortali incantati da tanto lusso e tanta bellezza.

Genericamente, per ora Marcello Maggi si è limitato a dire che “si è investito molto nella ristrutturazione del cantiere in previsione di ordini come questo e grazie all’attuale management che lavora insieme da 30 anni Wider sarà in grado di costruire il Moonflower 72 ai massimi livelli di qualità”.