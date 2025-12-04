Admiral: varato il primo scafo della nuova linea semi-custom Panorama, yacht di 50 metri che esalta l’eleganza Made in Italy

Prima che passasse a miglior vita, Giorgio Armani aveva stretto un accordo con TISG (The Italian Sea Group) per collaborare alla progettazione degli yacht della linea Admiral, e il primo prodotto dell’intesa è stato l’Admiral Armani 72m, un capolavoro di stile varato nel maggio del 2025, esposto poi al Monaco Yacht Show e – secondo indiscrezioni non confermate - recentemente acquistato dalla famiglia Del Vecchio (Luxottica).

Ora che Armani non c’è più, in casa TISG è stato deciso di affidarsi, per il design di esterni ed interni del nuovo yacht della linea Admiral, il Panorama 50, agli specialisti di Piredda & Partners, studio fondato da Nicolò Piredda e diventato uno dei nomi di grande prestigio nel settore dei superyacht, riconosciuto per la capacità di ridefinire i confini del lusso, dell’innovazione e dell’artigianalità. Sono questi, infatti, valori diventati ormai imprescindibili per cantieri “costretti” a realizzare barche che non devono solo navigare bene e assicurare buone prestazioni, ma anche offrire spazio, comfort, eleganza e vivibilità degne di vere e proprie residenze galleggianti.

Tutto ciò premesso, vale la pena sottolineare che il nuovo yacht vanta scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, materiali che esprimono la solidità e il rigore costruttivo propri della filosofia e della tradizione Admiral. La lunghezza, come detto, è di 50 metri, il baglio massimo sfiora i 9 metri (8,90) e la stazza è di 499GT. Il profilo, slanciato e continuo, suggerisce un equilibrio naturale tra forza e leggerezza, mentre le ampie superfici vetrate instaurano un dialogo fluido tra interni ed esterni, valorizzando la trasparenza e lo spirito contemporaneo di un design autentico Made in Italy.

Ma al di là delle apprezzabili scelte fatte per lo stile, il cantiere di Carrara assicura che lo yacht è in grado di assicurare navigazioni sicure e confortevoli grazie alla carena dislocante e alla motorizzazione affidata a due CAT ACERT C32, che – viene anticipato – “spingono fino alla velocità massima di circa 15 nodi, con efficienza e comfort ai massimi standard qualitativi”.

Caratterizzato da linee esterne capaci di esaltare la sintesi tra classico e moderno, il nuovo Admiral Panorama 50 è stato concepito per offrire una ripartizione intelligente degli spazi e un’esperienza di bordo senza paragoni. Lo yacht ospita 7 cabine, un numero raro per yacht di questa categoria, che sorprenderà gli armatori e i loro ospiti.

Gli interni si distinguono per un’eleganza essenziale e contemporanea, definita dalla palette di toni caldi che spaziano dal beige sabbia al legno miele. Le finiture in legno, scandite da pannellature e soffitti a doghe, conferiscono agli ambienti un fascino autentico e un’atmosfera accogliente e rilassante.

Gli spazi presentano due anime, due diverse interpretazioni di stile. La prima, firmata dal Centro Stile Admiral, enfatizza il dialogo tra luce e proporzione attraverso linee pulite e materiali naturali. La seconda, ideata da Piredda & Partners, omaggia la teatralità del design con contrasti materici, accenti scultorei e texture profonde che trasformano ogni ambiente in una galleria di forme e percezioni.

La suite privata sull’upper deck, caratterizzata da ampie vetrate a 180 gradi, regala una vista panoramica mozzafiato. Di fronte si estende un ponte privato, pensato come un vero e proprio terrazzo armatoriale sul mare, dove vivere momenti di assoluta riservatezza e relax. Le cabine riservate agli ospiti, collocate sul main-deck, rappresentano una scelta progettuale distintiva che promette di offrire un comfort superiore a bordo.

La beach area è concepita come un’oasi di benessere con affaccio sul mare: la piscina con pareti trasparenti domina la scena, mentre i balconi abbattibili ampliano gli spazi e creano una piattaforma a filo acqua. Un ambiente di puro lusso informale, guidato dallo stile e dalla ricerca dell’armonia.

“Il nuovo Admiral Panorama 50 inaugura una nuova linea destinata a crescere e consolidarsi nel tempo” ha tenuto a dire Gianmaria Costantino, direttore commerciale di The Italian Sea Group, aggiungendo che “questo yacht unisce misura estetica, solidità ingegneristica e design contemporaneo, dove l’innovazione eleva l’esperienza a bordo”.