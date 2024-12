Aicon 50, l’ammiraglia del Salone Nautico di Roma. Lunga 15 metri monta tre fuoribordo Mercury da 600 cv

Qual è il confine tra piccola e grande nautica? Il Salone di Roma lo colloca a 15 metri, ovvero la misura dell’Aicon 50, l’ammiraglia della ritrovata fiera laziale, in bella mostra al centro del padiglione 8, in uno stand ampio e accogliente, dove sono in bella mostra, accanto alla barca, due bandiere: quella della Sicilia e quella a stelle e strisce degli Stati Uniti. Forse ci sarebbe stato bene anche un vessillo olandese, ma il dettaglio può riguardare solo gli addetti ai lavori, informati sulla storia di questo marchio messinese (per la precisione di Giammoro, vicino Milazzo) tornato a nuova vita dopo che la proprietà è stata rilevata dall’importatore per gli USA (e infatti la sede legale si trova a Miami, in Florida) e la progettazione è stata affidata a una equipe formata da Dragoni Lab e da Linx Yachts, cantiere di Nijkerk, nei Paesi Bassi, che realizza imbarcazioni e navi da diporto su misura.

L’Audace 50 è arrivato a Roma reduce da un tour decisamente incoraggiante: a settembre scorso è stato esposto infatti in anteprima allo Yachting Festival di Cannes, dove ha incassato il premio “Best Prerformance” nel concorso World Yacht Trophies 2024. Due mesi dopo, a novembre, il debutto in Italia, al Navigare di Napoli, dove per la prima volta il pubblico italiano ha potuto provare la barca in mare. Ora la passerella romana, nel ritrovato salone della capitale, dove il Ceo del cantiere, Marco Udo Broich, ha anticipato che entro la fine del 2025 verrà presentato un secondo esemplare della linea Audace, una barca planante di 60 piedi, dalle linee più sportive e slanciate, e che nel corso del nuovo anno verrà rilanciata anche la linea Morgan, con le serie Downestern (da 33 a 93 piedi) e Moonride (da 43 a 80).

Intanto il ritrovato cantiere siciliano punta ora sulla linea Audace dedicata a imbarcazioni innovative nello stile e nei contenuti, definite dagli stessi vertici del cantiere “i nuovi SUV/crossover del mare”. E in effetti l’Audace 50 esposto a Roma si fa notare proprio per un aspetto robusto, caratterizzato da murate molto alte, che sembrerebbero, a prima vista, quelle di una imbarcazione da lavoro. Avvicinandosi, e salendo a bordo, ci si rende invece conto di trovarsi al cospetto di una barca di lusso, molto ben costruita, curata nei dettagli e nelle finiture.

Lunga 15 metri e con baglio massimo di 4,37, la barca viene proposta in varie versioni (da 4 a 6 posti letto) e diverse motorizzazioni. Quella esibita a Roma è equipaggiata con tre fuoribordo Mercury da 600 hp, che assicurano una velocità di punta di 47,6 nodi, ma la barca è disponibile anche con tre motori da 500 cavalli o con motorizzazione entrobordo affidata a due Yanmar da 640 cv o a due Cummins da 500 cv in linea d’asse. Ulteriore opzione, la motorizzazione IPS con Volvo Penta 650 o 800.

La versione esposta a Roma, superaccessoriata e motorizzata con i tre fuoribordo Mercury da 600 cv, viene proposta a un milione e 433.000 euro, ma in listino è prevista anche un’entry level con tre motori da 500 cv e meno accessori a un milione e 90.000 euro. Un milione e 175.000 euro vengono richiesti invece per la versione EVO.