Aicon 50 torna a Cannes con una versione rinnovata dell’Audace 50: dettagli esterni aggiornati e interni ridisegnati

A un anno di distanza dal debutto, avvenuto proprio a Cannes nel 2024, Aicon si prepara a tornare allo Yachting Festival, dove dal 9 al 14 settembre verrà esposta in anteprima mondiale la nuova versione a due cabine dell’Audace 50, imbarcazione che all’esordio internazionale venne premiata con il “Best Performance” nel concorso World Yacht Trophies: un riconoscimento che ha dato slancio al progetto di rilancio del marchio Aicon, frutto di un accordo italo-americano-olandese, che dopo aver dato vita alla linea Vivere (con gli yacht di 68, 80 e 100 piedi) ha puntato anche sulla linea Audace, dedicata a imbarcazioni innovative nello stile e nei contenuti, definite dagli stessi vertici del cantiere “i nuovi SUV/crossover del mare”.

Un mese prima della presentazione ufficiale lungo le banchine di Port Canto, dal quartier generale di Giammoro, in Sicilia, è stato annunciato il proposito di rilanciare l’Audace 50 in una versione completamente riprogettata negli interni e rifinita in ogni dettaglio. “Questa nuova configurazione – si legge in una nota del cantiere - rappresenterà il perfetto equilibrio tra design contemporaneo, comfort e una vera passione per il mare”.

In attesa di conoscere i dettagli dell’aggiornamento, vale la pena ricordare che la versione 2025 dell’Aicon Audace 50 nasce sulla base di una barca di forte personalità, dall’aspetto robusto, caratterizzato da murate molto alte. Avvicinandosi, e salendo a bordo, ci si rende conto di trovarsi al cospetto di una barca di lusso, molto ben costruita, curata nei dettagli e nelle finiture. Del resto si tratta del frutto di un progetto articolato: Aicon, com’è noto, è un marchio di origine italiana (per la precisione siciliana), ma di proprietà americana (con sede in Florida) che ha definito il progetto dell’Audace in collaborazione con il cantiere olandese Linx.

Lunga 15 metri, la barca Made in Sicilia è stata finora realizzata in varie versioni, con motorizzazione entrobordo (affidata a due Yanmar da 640 cv o a due Cummins da 500 cv in linea d’asse, o anche IPS Volvo Penta 650 o 800) o con tre fuoribordo da 600 hp, che assicurano una velocità di punta di 47,3 nodi. Vedremo a Cannes quale opzione è stata preferita per il lancio del model year 2025.

Tutte da scoprire anche le scelte fatte per aggiornare gli interni, che dovrebbero rappresentare la parte più nuova rispetto al model year 2024, mentre dovrebbero aver subito soltanto piccoli aggiornamenti gli esterni, a suo tempo ben concepiti per la vita all’aperto, con due living sufficientemente spaziosi, uno a prua, con tavolo e divanetti, e l’altro a poppa, con una comoda dinette coperta dall’hard-top e un tavolo da pranzo da 4 a 6 posti, alle spalle della postazione di comando (collocata a sinistra, in posizione rialzata).