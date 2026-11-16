Dal 17 al 19 novembre è in programma ad Amsterdam il Metstrade, il più importante evento fieristico europeo dedicato alla componentistica, agli accessori e a tutto ciò che riguarda la costruzione, l’allestimento e l’innovazione delle imbarcazioni. E’ dal 1988 che in questa fiera viene allestita una piattaforma affidabile per scoprire l’eccellenza del settore, incontrare attori globali e beneficiare di un networking senza pari. E’ qui, infatti, che viene promosso il business della nautica da diporto in prospettiva mondiale, ed è qui che si può scoprire il futuro dell’innovazione, toccando con mano nuovi prodotti, esaminando nuovi progetti e incontrando progettisti e produttori proiettati sulla nautica che verrà.

Se a tutto ciò aggiungiamo che noi italiani, ovvero le nostre aziende impegnate su componentistica e accessori, siamo protagonisti sui mercati internazionali, con un fatturato dell’intero comparto che nel 2025 ha raggiunto i 2 miliardi di euro, si avrà chiaro il perché Confindustria Nautica abbia deciso di essere presente al Metstrade con una collettiva di 77 aziende.

La missione, organizzata in collaborazione con ICE Agenzia nell’ambito del Piano di promozione del Made in Italy condiviso con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, prevede l’allestimento di due padiglioni nazionali – l’Italian Pavilion (Hall 12) e il Superyacht Pavilion (Hall 7) – per una superficie espositiva complessiva di 1.753 metri quadri. Insomma, una prova concreta della forza di un sistema produttivo capace di fare rete, valorizzare le competenze della filiera e creare nuove opportunità di business.

“La componentistica e gli accessori nautici rappresentano uno dei punti di forza della nostra industria e un patrimonio di competenze, creatività e capacità imprenditoriale che contribuisce in modo determinante al successo della nautica da diporto italiana nel mondo” ha tenuto a dire il presidente di Confindustria nautica, Piero Formenti, alla vigilia della manifestazione. “Parliamo – ha aggiunto - di un tessuto produttivo costituito prevalentemente da piccole e medie imprese, capaci di esprimere livelli di eccellenza nella qualità, nella tecnologia e nell’innovazione, e il raggiungimento dei 2 miliardi di euro di fatturato nel 2025 conferma il valore industriale di questo comparto e il suo ruolo strategico per la competitività dell’intera filiera”.

Confindustria Nautica parteciperà con i propri delegati al Superyacht Forum, al Council Meeting della federazione europea EBI e a numerosi meeting e workshop tecnici di ICOMIA. A sottolineare il valore istituzionale della partecipazione sarà anche la visita dell’ambasciatore d’Italia nei Paesi Bassi, Augusto Massari, prevista per martedì 17 novembre, giornata inaugurale della manifestazione.

Quanto alle aziende, saranno in prima linea tutti i brand più noti del Made in Italy, impegnati su vari fronti. Tra i tanti si farà notare SEA FEND, che presenta il proprio sistema brevettato di ausilio al galleggiamento e l’integrazione dell’app con i display multifunzione Teledyne Raymarine, definito “primo esempio concreto di un percorso di collaborazione e innovazione tecnologica”.

Il SEA FEND stupirà il pubblico del Metstrade: è infatti un rivoluzionario sistema intelligente progettato per intervenire in caso di falla nello scafo, cedimento di una presa a mare o altri eventi che provochino ingresso d’acqua a bordo. In queste situazioni, attivando il sistema si gonfiano rapidamente speciali elementi galleggianti che, a seconda della configurazione adottata, sono posizionati all’interno dello scafo (configurazione integrata) oppure alloggiati in un apposito profilato esterno (configurazione esterna). In entrambi i casi, i galleggianti si trovano nella parte più bassa della murata, al di sotto della linea di galleggiamento, e generano una spinta supplementare che contribuisce a mantenere l’imbarcazione a galla.

Tra i colossi dell’accessoristica, si farà apprezzare come sempre Besenzoni, presente ad Amsterdam con un’offerta articolata in tre gamme: UNICA, dedicata a soluzioni completamente custom per superyacht; Besenzoni, con componenti a catalogo personalizzabili; e Selection, pensata per imbarcazioni di dimensioni più compatte. Tra le novità in esposizione, la piattaforma di poppa elettrica BeMotion, lo scivolo tender UNICA da 12 metri e il nuovo RPS Fender rotante, sviluppato in collaborazione con Lady Hyde. Saranno esibite inoltre una scala multifunzione, una porta scorrevole elettrica, una porta pantografo, la poltrona pilota P458 Start e nuove basi tavolo in acciaio inox lucido. In occasione del Metstrade sarà anche annunciata una nuova partnership strategica con MacGregor, finora noto specialista in attrezzature per navi commerciali.

CMC ha fatto sapere che in occasione del Metstrade verrà annunciata un’importante novità hi-tech realizzata in collaborazione con Dometic (azienda che progetta e produce una vasta gamma di sistemi, accessori e soluzioni per il comfort e la gestione di mezzi da diporto); intanto l’azienda specializzata in dispositivi per la stabilizzazione, la manovrabilità e il comfort di bordo, ha annunciato che per ottimizzare l’efficienza idrodinamica e ridurre la resistenza all’avanzamento presenterà una selezione di innovazioni.

Tra le principali novità figura la nuova pinna LA (Low Aspect Ratio), progettata proprio per ottimizzare l’efficienza idrodinamica e ridurre la resistenza all’avanzamento. Allo stand CMC saranno inoltre esposti il banco prova ERS e l’attuatore per pinne LR250, a testimonianza del continuo impegno nello sviluppo di soluzioni ingegneristiche avanzate e nel miglioramento delle prestazioni dei sistemi. Completa la gamma il thruster TP160 equipaggiato con il nuovo design a 5 pale, studiato per ridurre le fluttuazioni della spinta, migliorare l’efficienza, garantire un funzionamento più silenzioso e manovre più fluide.

L’azienda viareggina GB MEC, specializzata nello sviluppo di soluzioni integrate di ingegneria e automazione per yacht, superyacht e imbarcazioni commerciali, partecipa al Metstrade 2026 con l’anteprima mondiale dell’EvoDeck 48V, una nuova piattaforma articolata full electric a 48 VDC destinata al comparto yacht e superyacht. Accanto alla novità, GB MEC presenta inoltre una selezione dei propri sistemi di bordo, tra cui una passerella full electric a 24V, una scala bagno full electric a 24V, un captive winch, ovvero un argano ad azionamento idraulico in grado di esercitare una capacità di tiro o carico massimo di 9 tonnellate, un altro da 2 tonnellate a 48V e un’illustrazione del nuovo sistema di isolamento termoacustico.

Sul fronte delle vernici spicca, al Metstrade di Amsterdam, il Gruppo Boero, che sarà presente con i brand Boero Yacht Coatings e Veneziani Yachting, presentando soluzioni vernicianti innovative per yacht e superyacht, oltre a prodotti dedicati alla protezione e alla manutenzione delle imbarcazioni. Più in dettaglio, il colosso della verniciatura ha anticipato che BYC (Boero Yacht Coatings) presenterà la nuova brand identity e il nuovo packaging, assieme alle sue soluzioni di punta: CHALLENGERPRO, ciclo di finitura ad alta brillantezza, e BoeroCoat UHB, sviluppato per ottimizzare i tempi di applicazione e ridurre le emissioni di composti organici volatili. La controllata Veneziani presenta invece l’antivegetativa Raffaello Pro e, nella sua nuova formulazione, il primer epossidico Adherpox Pro, in pratica un nuovo rivestimento preparatorio a base di resine epossidiche e di un indurente (catalizzatore). Nello stand ci sarà anche il PoliMi Sailing Team.

Il salone di Amsterdam ospiterà, nell’area foiling del padiglione 10, anche il progetto Zefiro, una piattaforma di design completamente elettrica e a foil che assicura una navigazione veloce ed efficiente a comfort e sicurezza, come anticipato in occasione dell’anteprima al salone di Genova dell’ottobre scorso. Nell’occasione verrà ricordato che “non si tratta di un semplice concept, ma è un progetto operativo supportato da un accurato studio di fattibilità”.

Discorso simile per il Drive-Pod-16, il sistema di propulsione elettrica di Velettrica presentato in anteprima a Genova, e ora pronto a farsi conoscere anche ad Amsterdam, con il suo carico di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, incentrare sullo sviluppo della propulsione ibrida.

Anche la Regione Sardegna ha deciso di partecipare alla fiera internazionale dell’innovazione nautica, e nella giornata inaugurale sarà protagonista, assieme al Politecnico di Milano, di un evento dedicato ai combustibili sostenibili per gli yacht. Il professore Flavio Manenti illustrerà un progetto di ricerca per la produzione di biometanolo, con possibili applicazioni nel settore nautico, ma non solo: sarà presentata anche una ricognizione dei produttori nautici dell’isola e illustrato uno studio del Centro Studi CIPNES Gallura–UniOlbia che fa il punto sulla presenza dei grandi yacht nel Nord-Est della Sardegna, con un approfondimento sui superyacht costruiti nei Paesi Bassi che frequentano le acque dell’Isola e l’invito ad aziende e visitatori della fiera olandese a visitare il Sardinia Boat Show in programma a Olbia dal 29 maggio al 6 giugno 2027.