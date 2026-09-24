Svelato l’Alloy 44, lo yacht a vela più grande di Swan. Costruito in alluminio, sarà varato nel 2028

Per ora è solo il progetto di una barca in costruzione, che sarà varata non prima del 2028. Eppure ha conquistato la scena del Monaco Yacht Show, il salone dei superyacht, del super lusso e del super glamour in svolgimento a Porto Hercule, nella baia di Montecarlo, lì dove una volta l’anno si concentra il top della nautica mondiale, richiamando un pubblico di paperoni (privati e società di charter d’alto bordo) attratti da quella che può definirsi la fiera nautica più ricca del mondo.

Parliamo dello Swan Alloy 44, superyacht a vela di 43,5 metri presentato in anteprima mondiale, con disegni, foto e immagini virtuali. In 60 anni di attività, Nautor Swan non ha mai costruito una barca così grande. Ma la misura maxi non è l’unico segnale dell’innovazione in atto nello storico cantiere: nell’anteprima monegasca è stato rivelato anche che “l’Alloy 44 segna l’inizio di una nuova linea di superyacht a vela in alluminio orientati alle alte prestazioni”.

Sarà un successo? Il tempo dirà. Ma intanto sembra giusto ricordare che la presentazione di questo superyacht arriva subito dopo una Rolex Swan Cup da record, dove 170 armatori fedelissimi del marchio si sono riuniti a Porto Cervo per celebrare il 60° anniversario di Swan. In acqua c’erano barche dai 28 ai 131 piedi e, tutte insieme, hanno espresso la straordinaria atmosfera della comunità Swan e le sue ambizioni per il futuro. Insomma, un segnale incoraggiante per il gruppo di lavoro capitanato dal CEO di recente nomina Gianguido Girotti, impegnatosi a potenziare questo cantiere che fa delle radici finlandesi, dell’esperienza olandese e dell’innovazione italiana i cardini di un piano di rilancio molto ambizioso.

Obiettivo dichiarato è mettere in acqua una barca in grado di distinguersi ai massimi livelli per eleganza e velocità, sfruttando architettura navale e design degli esterni firmati da Malcolm McKeon. Il quale ha tenuto a dire che “l’opportunità non era semplicemente progettare il più grande Swan mai costruito, ma immaginare cosa potesse diventare un vero Swan su questa scala”. E ha aggiunto: “Uno yacht nato per le prestazioni dovrebbe sembrare veloce anche quando è fermo, così ogni linea e proporzione ha uno scopo, comunica la sua natura prima ancora di muoversi. L’alluminio ci dà la libertà di esplorare nuove possibilità, in quanto la sua lavorazione viene eseguita con le più moderne tecniche, per offrire resistenza, leggerezza, precisione e finiture raffinate, mentre l’eleganza e la misura del design assicurano che il risultato rimanga inequivocabilmente Swan”.

Tra le chicche tecnologiche illustrate nell’anteprima monegasca spicca la tecnologia Dual Energy, che integra l’idro-generazione con l’energia eolica per una gestione delle risorse al fine di una maggiore autonomia ed efficienza. Tutto ciò – vale la pena ricordarlo – nell’ambito di un piano di rilancio del marchio di cui s’è già parlato al Cannes Yachting Festival, e destinato ad arricchirsi con l’arrivo, in seguito, anche di uno yacht a vela di 50 metri e di un ulteriore modello ancora più grande.

“Sessant'anni di Swan ci danno un’eredità straordinaria, ma anche la responsabilità di andare avanti” ha dichiarato Massimo Perotti, che con Sanlorenzo detiene il 60% del marchio finlandese. E ha aggiunto: “Swan Alloy 44 è un’espressione chiara della nostra ambizione. E’ il più grande Swan mai concepito e, per il marchio e la comunità, apre un nuovo mondo di navigazioni all’insegna delle prestazioni. E’ l'inizio del percorso di Sanlorenzo nei superyacht a vela, guidato dall’innovazione ma sempre fedele all’eleganza, alle prestazioni e allo spirito che rendono uno Swan inconfondibile. Questo è quello che significa essere leali al cambiamento.”

Nell’anteprima di Montecarlo è stato spiegato, nei dettagli, come avviene la costruzione: lo scafo e il ponte in alluminio sono realizzati nei Paesi Bassi dal cantiere navale Gouwerok; lo scafo viene poi trasferito a Viareggio per l’allestimento, la messa in acqua e la consegna finale. Inutile dire della cura messa per la definizione dell’interior design, di cui s’è occupato, come detto, lo studio Liaigre, una maison parigina rinomata per quella che viene definita “eleganza silenziosa”, capace di affinati tocchi artigianali e di un approccio senza tempo al lusso.

Fondamentale il rapporto tra interno ed esterno. Ampie finestre e transizioni fluide attireranno all’interno la luce naturale; il collegamento con il mare è costante e l’esperienza di navigazione è stata posta al centro della vita di bordo. Il ponte superiore è aperto, generoso e – a giudicare dalle immagini virtuali mostrate in anteprima - ben collegato all’ambiente circostante. “Gli spazi per la convivialità o altro – è stato detto - si svilupperanno naturalmente, con ogni prospettiva composta per incorniciare l’orizzonte e trascinare il paesaggio marino all’interno”. Molto interessante – aggiungiamo noi – si profila l’allestimento degli spazi all’aperto, sia nella zona di poppa che in quella di prua, dove spiccano le aree dedicate alla convivialità, al godimento del paesaggio circostante o al semplice rito dell’abbronzatura. Non sono state fornite, per ora, misure in metri quadri, ma è fuor di dubbio che si profilino record assoluti.

Discorso simile anche per gli interni, pur se sono stati banditi gli eccessi. Nello svelare il progetto è stato sottolineato che sotto coperta verrà privilegiata “un’atmosfera intima, verranno utilizzati materiali eccezionali, superfici tattili e proporzioni armoniose in modo da creare un mondo privato e sereno, definito da calore, raffinatezza e semplicità”. Guillaume Rolland, dello Studio Liaigre, parla di “approccio iniziato con il mare”, e spiega: ”Volevamo che l’interno sembrasse inseparabile dall’esperienza della vela, non una residenza all’interno di uno yacht, ma una sequenza di spazi plasmati dalla luce, dal movimento e dall’orizzonte. Questo è uno yacht definito da un design d’interni minimalista ma profondamente raffinato, plasmato da materiali e spazi definiti non solo dalla bellezza, ma da come possono essere vissuti.”

Importante anche il ruolo dell’hi-tech, ovvero della tecnologia Dual Energy mirata alla sostenibilità. A bordo dello Swan Alloy 44 la vela sfrutterà la forza naturale del vento generando energia elettrica mentre naviga. Quando la barca si muove nell’acqua, la sua elica può azionare un generatore che carica le batterie di bordo. Così si riduce la dipendenza dai generatori diesel e si soddisfano le esigenze energetiche dello yacht in maniera naturale. “Questo sistema Dual Energy – è stato spiegato - garantisce generazione efficiente, accumulo e gestione intelligente dell’energia. Si basa sull’esperienza acquisita grazie alla serie di yacht ibridi Sanlorenzo e ai progetti Nautor Swan, tra cui Swan 51, Swan 88 e Swan 128”.

“Innovazione e sostenibilità sono pilastri cruciali nel prossimo capitolo di Swan - ha dichiarato da parte sua il CEO Gianguido Girotti -. La nostra responsabilità – ha aggiunto - è conservare l’esperienza pura della vela utilizzando la tecnologia in modo intelligente per ridurre il nostro impatto e dare agli armatori maggiore libertà in mare. Su Swan Alloy 44 questi sistemi lavorano silenziosamente in sottofondo, estendono l’autonomia senza compromettere prestazioni, comfort o il carattere dello yacht”.