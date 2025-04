Apreamare al Boat Show di Palma di Maiorca con il Gozzo 35. E con il 38 Cabin il ritorno anche in America

In quest’epoca dominata dalla corsa all’innovazione è ancora possibile esaltare valori legati alla tradizione senza per questo sentirsi indietro, superati, fuori mercato? Dal golfo di Napoli, per la precisione da Torre Annunziata, sede di Apreamare, cantiere d’origine sorrentina che da quattro generazioni produce gozzi di qualità, arriva una risposta inequivocabile: un Sì convinto, suffragato dai fatti. Ovvero da una produzione qualificata, e apprezzata dal mercato, di gozzi in legno e vetroresina destinati a un pubblico prevalentemente mediterraneo, ma non solo.

Ed è in questa ottica che il cantiere guidato oggi da Giovanni Aprea, con la supervisione del padre Cataldo, dopo la partecipazione al Dubai International Boat Show, uno degli eventi più prestigiosi del settore a livello globale, andato in scena nel febbraio scorso, e la più comoda passerella al Croazia Boat Show del 3-6 aprile, il cantiere ha deciso di partecipare all’edizione 2025 dell’International Boat Show di Palma di Maiorca in collaborazione con l’Island Yachts Broker, distributore esclusivo per il mercato spagnolo.

Dal 30 aprile al 4 maggio sarà esposto dunque nella vetrina allestita nella “capitale” delle isole Baleari un esemplare del Gozzo 35, barca di 9,95 metri (11,20 fuori tutto) per 3,70, già molto apprezzata dalla clientela di quest’area geografica ed espressione della tradizione e dello stile mediterranei.

Disegnato sin dal 2021 da Marco Casali di Too Design per le linee di coperta e da Umberto Tagliavini di Marine Design per la carena, su progetto di Cataldo Aprea, il Gozzo 35 non è dunque una novità dell’ultim’ora, ma un prodotto di successo che continua a proporsi per la capacità di coniugare al meglio tradizione e innovazione. Come? Con solide qualità marine, linee sobrie ed eleganti e una distribuzione degli spazi e dei servizi di bordo in grado di garantire navigazioni piacevoli e sicure.

Pur rientrando nella categoria dei natanti (barche fino a 10 metri senza obbligo d’immatricolazione), il Gozzo 35 è dotato infatti di grandi spazi in coperta, a partire dal comodo divano prendisole a poppa, e dal tavolo, che consente di organizzare pranzi all’aperto per 6/8 persone. I camminamenti sono ampi, sicuri e senza gradini grazie alla loro larghezza, e nella zona di prua si trovano un ampio prendisole abbinato a un comodo sistema di sedute contrapposte. La barca è dotata di un T-Top che funge da base per un mobile bar che può essere attrezzato con lavello, barbecue o piano cottura, frigorifero e ice-maker.

Sotto coperta c’è una cabina open space con letto matrimoniale a prua, armadi e mobili con inserti in pelle e bagno con un ampio box doccia separato. Lo stile degli interni richiama la luminosità delle architetture mediterranee e agli armatori è offerta la possibilità di personalizzare i colori delle pelli e le essenze dei legni.

Per quanto riguarda la propulsione, al salone di Palma di Maiorca viene proposta la possibilità di installare due tipi di motorizzazione Volvo Penta, una coppia di piedi poppieri D4-270 DPI oppure in linea d’asse con due D4 320. Ma a suo tempo è stata presentata anche una versione fuoribordo spinta da due ruggenti fuoribordo Mercury V10 da 400 hp. Una versione con 2 Cummins da 350 hp è stata inoltre destinata al Napoule Boat Show di Cannes-Mandelieu allestito in Francia dal 24 al 27 aprile.

La produzione di Apreamare, com’è noto, spazia anche in altre aree, ed è in questa ottica che in collaborazione con il concessionario per il Nord Italia Pedretti Yacht è stato organizzato, dal 19 aprile al 4 maggio, un ciclo di visite a bordo e prove in mare, da svolgersi a Lavagna, nella cornice del Golfo del Tigullio, con il Gozzo 45, modello leader del segmento walkaround in termini di spazio, confort e doti di navigazione.

Se non bastasse, grazie al nuovo dealer esclusivo per la West Coast USA, Apreamare parteciperà anche al Newport Beach International Boat Show, in programma dall’1 al 4 maggio. In questo caso la barca prescelta per il ritorno in America è il Gozzo 38 Cabin, versione cabinata del Gozzo che, mantenendo i tratti distintivi della versione open, è pensata per navigare in ogni stagione, anche nei mari più difficili.

La presenza di Apreamare oltreoceano non è una novità. Prima di sospendere l’export sul mercato più ricco e impegnativo del mondo, il cantiere d’origine sorrentina ha venduto circa 100 barche in Florida, California, Connecticut, Hamptons, New York, Grandi Laghi e stato di Washington. Oggi, nonostante le incognite legate alle politiche protezionistiche di Trump, il ritorno, legato ad accordi commerciali con una nuova concessionaria per la California guidata dal giovane imprenditore Jack Suski.

Una nota diffusa di comune accordo con il partner americano, spiega che “Apreamare California, situata nella baia di San Francisco, rappresenterà il marchio italiano mantenendo un diretto e costante contatto con il cantiere per garantire un’esperienza autenticamente Made in Italy”.

Dal 1° al 4 maggio, in occasione del Newport Beach International Boat Show, è previsto dunque il debutto americano del Gozzo 38 Cabin, barca nata da un’idea di Cataldo Aprea e sviluppata poi assieme a Marco Casali e Umberto Tagliavini partendo dal best seller Gozzo 35. Un lavoro che ha portato a concepire una versione con nuovo disegno della tuga dalla struttura sinuosa e avvolgente, mantenendo la raffinatezza della versione open e la distintiva iconicità del gozzo sorrentino.

L’elegante tuga trasmette un profondo senso di protezione, la dinette comunica con il pozzetto, ma è chiudibile completamente da una finestra panoramica a 4 ante caratterizzata da vetrate perimetrali che illuminano il salone e offrono una vista a 360 gradi.

“Gli armatori d’oltreoceano hanno sempre mostrato un forte apprezzamento per le imbarcazioni Apreamare, attratti dallo stile senza tempo delle nostre creazioni, dalle spiccate doti di navigazione e dalle infinite possibilità di personalizzazione”, afferma Giovanni Aprea, direttore vendite del cantiere, aggiungendo che “con Apreamare California e la partecipazione al salone nautico di Newport Beach, riportiamo questa eredità direttamente ai nostri clienti americani, offrendo loro non solo un’imbarcazione eccellente, ma una parte della nostra storia, della nostra cultura e della nostra passione per il mare”.

Il partner americano Jack Suski, ceo della neonata Apreamare California, da parte sua si è detto “entusiasta di presentare il Gozzo 38 Cabin al pubblico della California. L’eleganza e la tenuta di mare delle imbarcazioni Apreamare – ha aggiunto - si integrano perfettamente con la cultura dello yachting della West Coast, offrendo agli armatori l’opportunità di navigare lungo la costa in stile e sicurezza”.