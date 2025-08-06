Apreamare, corsa contro il tempo per il 48 Cabin: ammiraglia della linea gozzi che sarà presentata a Cannes

Come tradizione, Apreamare non mancherà al Salone di Cannes, dove recita da sempre un ruolo da protagonista, vista la consolidata presenza dei gozzi italiani in Costa Azzurra. Per l’edizione 2025, in programma dal 9 al 14 settembre, il cantiere d’origine sorrentina (oggi operativo a Torre Annunziata) ha in animo di presentare una novità importante, ovvero il 48 Cabin, nuova ammiraglia della gamma nota nel mondo per la capacità di reinterpretare al meglio, in chiave moderna, quelle che erano semplici barche di pescatori.

A un mese dal vernissage previsto in Francia, la nuova barca non è stata ancora varata, ma in casa Aprea sono assolutamente certi che il lavoro verrà ultimato per tempo e alla banchina di Port Canto verrà celebrato nel migliore dei modi il suo debutto sulla scena internazionale, cui farà seguito poi la presentazione italiana, al Salone di Genova.

Il progetto dell’ennesima evoluzione del tradizionale gozzo sorrentino porta la firma di Cataldo Aprea, che però s’è affidato, come sempre, a Marco Casali e Umberto Tagliavini per definire stile, design e architettura navale. Un lavoro di squadra che consolida la filosofia Apreamare: innovare nel rispetto della tradizione, offrendo barche autentiche, funzionali e senza tempo.

Come tutte le precedenti creazioni, dunque, anche il nuovo 48 Cabin di Apreamare è stato concepito per reinterpretare in chiave contemporanea la storica imbarcazione sorrentina, esibendo un lay-out pensato per offrire massimo comfort e vivibilità sia in crociera che all’ormeggio. Secondo Cataldo Aprea “gli spazi esterni molto ampi e mediterranei, gli interni luminosi arricchiti da preziosi dettagli artigianali, oltre a soluzioni tecniche avanzate renderanno la barca un nuovo punto di riferimento del segmento cruiser 50 piedi”.

In esposizione assieme alla nuova ammiraglia ci sarà a Cannes la gamma Apreamare al completo, con il Gozzo 45, il Gozzo 38 Cabin e l’iconico Gozzo 35, walk-around dal fascino fortemente mediterraneo molto diffuso grazie all’omologazione come natante (misura 9,99 metri), che si caratterizza per gli ampi spazi di bordo, l’elevata qualità costruttiva artigianale e una carena incredibilmente dolce e performante: la scelta ideale per coloro che desiderano un’imbarcazione dalle dimensioni contenute ma senza rinunciare a comfort e abitabilità.

Alla vigilia dei saloni di fine estate, e in vista della stagione del rimessaggio invernale, in casa Apreamare tengono a ricordare che a Torre Annunziata è stata avviata anche un’attività di refit e manutenzione straordinaria gestita direttamente dal cantiere. “Le maestranze interne – spiegano i responsabili - si prendono cura dei gozzi offrendo una gamma completa di servizi, dalla sostituzione del ponte in teak alla verniciatura, dal cambio della tappezzeria e dei rivestimenti interni ed esterni, al miglioramento dei sistemi di navigazione e degli impianti di bordo. “Questo servizio – viene sottolineato – è unico nel suo genere e rappresenta al meglio la continuità nella tradizione e nella qualità che il cantiere ha sempre offerto”.